Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
В некоторых сферах цифровые гиганты уже стали конкурировать с целыми государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-выступления на «Давосской неделе».
Как отметил глава государства, цифровые компании в современном обществе начинают играть все более весомую роль.
«Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты?» — задался вопросом российский лидер.
По словам Путина, цифровые гиганты начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.
«Мы все это видели только что в США. И все понимают, о чем я сейчас говорю», — цитируют «Известия» главу государства.
Путин также отметил возрастающий градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран. По его мнению, можно ожидать, что более агрессивным станет и «характер практических действий».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Таки всё же чей геленджикский дворец,
О коем поныне, не будь интернета,
На радость хапугам никто бы не ведал?
В свое время Дмитрий Ведмедьев завел блог в интернете.
Захотелось распространить свое президенство на "цифровые гиганты" с помощью айфона и айпада и отливать в граните уже там. Через несколько дней благодарные юзеры насовали столько благодарностей, что оне ушли с поджатым хвостом.
Интересно, как бы оценили этого.
А ,что вы ожидали? "Издержки" производства т.е занимаемой бессменно должности,он же как, и все остальные,только временно на земле.
Чья-бы корова мычала об узурпации и диктатуре, но только не эта.
Государство должно отмереть. Это закономерно. Об этом предупрждал ещё Владимир Ильич. Так происходит развитие общества. Ничего нового не придумано.