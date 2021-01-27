Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами

Фото с сайта kremlin.ru

В некоторых сферах цифровые гиганты уже стали конкурировать с целыми государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-выступления на «Давосской неделе».

Как отметил глава государства, цифровые компании в современном обществе начинают играть все более весомую роль.

«Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты?» — задался вопросом российский лидер.

По словам Путина, цифровые гиганты начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.
«Мы все это видели только что в США. И все понимают, о чем я сейчас говорю», — цитируют «Известия» главу государства.

Путин также отметил возрастающий градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран. По его мнению, можно ожидать, что более агрессивным станет и «характер практических действий».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 18:38
    Гость: Сплошной бы туман разогнал наконец:

    Таки всё же чей геленджикский дворец,
    О коем поныне, не будь интернета,
    На радость хапугам никто бы не ведал?

  2. 27.01.2021, 17:45
    Гость: Завхоз

    В свое время Дмитрий Ведмедьев завел блог в интернете.
    Захотелось распространить свое президенство на "цифровые гиганты" с помощью айфона и айпада и отливать в граните уже там. Через несколько дней благодарные юзеры насовали столько благодарностей, что оне ушли с поджатым хвостом.
    Интересно, как бы оценили этого.

  3. 27.01.2021, 17:13
    Гость: 789 у

    А ,что вы ожидали? "Издержки" производства т.е занимаемой бессменно должности,он же как, и все остальные,только временно на земле.

  5. 27.01.2021, 16:45
    Гость: Физрук

    Государство должно отмереть. Это закономерно. Об этом предупрждал ещё Владимир Ильич. Так происходит развитие общества. Ничего нового не придумано.

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