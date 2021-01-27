Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами

15:06 27.01.2021

В некоторых сферах цифровые гиганты уже стали конкурировать с целыми государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время онлайн-выступления на «Давосской неделе».

Как отметил глава государства, цифровые компании в современном обществе начинают играть все более весомую роль.

«Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты?» — задался вопросом российский лидер.

По словам Путина, цифровые гиганты начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.

«Мы все это видели только что в США. И все понимают, о чем я сейчас говорю», — цитируют «Известия» главу государства.

Путин также отметил возрастающий градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран. По его мнению, можно ожидать, что более агрессивным станет и «характер практических действий».