Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января
Участники несогласованных с властями протестных акций 31 января могут попасть под действие статьи о массовых беспорядках. С таким предупреждением выступила Генпрокуратура, призвав отказаться от посещения демонстраций. Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение в этот день протестных акций в поддержку арестованного политика в разных городах.
«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Помимо этого, ведомство потребовало от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов.
После аналогичных митингов, которые состоялись 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел. Однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует.
Комментарии читателей Оставить комментарий
один тролль с Украиной.
Почем посты?
Обезьян выучить нельзя - только назначить
Не легкое время для полиции, я всех силовиков под этим словом подразумеваю.
Надо думать, что по мере нарастания протестов, а от этого не уйти, скоро перед их совестью встанет принципиальный вопрос, с кем они?
что соблюдаются все принципы тайной конспирологии во власти, выработанные прошлыми поколениями их соплеменников троцкистов.
космополитам не позавидуешь. Им есть что терять. Весь народ поднимается. Не даром они 20 лет навязывали стране политику искусственной многонациональности. Кадры набирали с определенным этническим уклоном только не из русских. Как огня они боятся роста самосознания русского народа, вдруг русские раскроют всю их тайную конспирологию.