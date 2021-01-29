Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января

© KM.RU, Стоп-кадры из видео

Участники несогласованных с властями протестных акций 31 января могут попасть под действие статьи о массовых беспорядках. С таким предупреждением выступила Генпрокуратура, призвав отказаться от посещения демонстраций. Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение в этот день протестных акций в поддержку арестованного политика в разных городах.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Помимо этого, ведомство потребовало от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов.

После аналогичных митингов, которые состоялись 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел. Однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.01.2021, 00:07
    Гость: Евгений В

    Не легкое время для полиции, я всех силовиков под этим словом подразумеваю.
    Надо думать, что по мере нарастания протестов, а от этого не уйти, скоро перед их совестью встанет принципиальный вопрос, с кем они?

  4. 29.01.2021, 23:58
    Гость: да мы видим

    что соблюдаются все принципы тайной конспирологии во власти, выработанные прошлыми поколениями их соплеменников троцкистов.

  5. 29.01.2021, 23:48
    Гость: да-да

    космополитам не позавидуешь. Им есть что терять. Весь народ поднимается. Не даром они 20 лет навязывали стране политику искусственной многонациональности. Кадры набирали с определенным этническим уклоном только не из русских. Как огня они боятся роста самосознания русского народа, вдруг русские раскроют всю их тайную конспирологию.

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