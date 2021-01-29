Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января

18:02 29.01.2021

Участники несогласованных с властями протестных акций 31 января могут попасть под действие статьи о массовых беспорядках. С таким предупреждением выступила Генпрокуратура, призвав отказаться от посещения демонстраций. Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение в этот день протестных акций в поддержку арестованного политика в разных городах.

«Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Помимо этого, ведомство потребовало от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов.

После аналогичных митингов, которые состоялись 23 января, в частности, в Москве уже возбужден ряд уголовных дел. Однако статья о массовых беспорядках там не фигурирует.