Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике

15:36 30.01.2021

Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.

Бизнесмен заявил, что объект был приобретен «несколько лет назад». Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.

Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Предприниматель сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант».