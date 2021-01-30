Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике
Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».
«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash.
Бизнесмен заявил, что объект был приобретен «несколько лет назад». Он не сказал, что купил недвижимость именно он, а также кто был предыдущим владельцем.
Ротенберг оценил состояние стройки как неудовлетворительное. Предприниматель сказал, что ему нравится отельный бизнес и у него есть объекты в Крыму и на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если случится что я - президент, а он на моём пути
Возьму с дороги большой кирпич и попрошу отойти...
И замок ему я свой отдам
Пускай там бордель разведет
Когда же он склеит ласты свои...
Всё это мне отойдет
Ну вот все и кончилось, пьеса Много шуму из ничего. А то "Европеец" возбудился, целый талмуд исписал. Дескать, оперативно сняли орлов, стены ободрали, фрески закрасили, диваны свалили в сарайку около дворца. Дети. Занятно, сам фигурант дела маленький такой, меньше нашего Президента. На лицо приятный. Сразу видно: проверенный. Наш. Товарищ. И орден заслужил-мост в крымнаш сделал. Ничего, что Перекоп перекопали небратья. Тепарь наш европейский друг может комфортно въехать на п-ов чтобы пройти по местам молодости.
Особенно, конечно, в навальном ролике умилили виноградники. Они ранее уже были замечены и у премьера. Видимо, в понимании Навального-это атрибут роскоши. Наверно, он на винограднике никогда не был и с виноделами не знаком. А так бы знал, что треть вина в мире ежегодно перегоняют на спирт-не могут продать. Народишко-то пристрастился к пиву. Да и вообще, виноградари смотрят на этот виноград как на крест Господний-бизнес это, а отнюдь не удовольствие. Ну, типа, курятник или свиноферма. Он и болеет, пригляд постоянный нужен, да и земля там какая? Виноградник-то только разбит. Вообще, меня тут приятель угощал геленджикским вином. Ну моча, больше и сказать нечего. Хотя пора в России отказаться от импортных вин-земля есть и виноград, собака эта, везде растет. Только заняться надо этим делом и всяких европейцев за пояс заткнуть.
Советский инженер-мостовик, посетивший Румынию, приглашен в гости к своему
румынскому коллеге. Гость восхищается шикарной виллой хозяина. Тот подводит
гостя к окну:
- Видите там мост?
- Вижу.
- В этом все дело! На его строительстве я кое-что сэкономил. Через год румынский
инженер посетил СССР и нанес ответный визит. Он в восхищении от шикарной дачи
советского мостовика. Тот подводит гостя к окну:
- Видите там мост?
- Нет, не вижу.
- В этом все дело!
...смотрю по диагонали на посты, что абсолютное большинство писак на форуме- недалекие, и скорее всего ВРАГИ России. Почему?! Объясняю:
Например, хорошо известно, владелец московского Черкизона, азербайджанский еврей Исмаилов построил в Турции ЗОЛОТОЙ отель и запустил его в эксплуатацию. Цена которого, на порядок, если не на ДВА превосходят обсуждаемую ВСЕМ кому не лень сегодняшнюю незавершенку в России.
Так почему тогда НИКТО, даже словом не обмолвился, никто на улицу не выходил. Ведь явно исмаиловские деньги - не чистые ( неуплачены налоги, черный нал, и.т.д) и присвоены у ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО.
Но зато сегодня, "вдруг" эта толпа людишек решили поливать грязью ЛЮДЕЙ, которые много делали и сделают для России. Или как раз ЗА ТО и "поливают", что они делают ( Крымский Мост) -так бесятся хохлы и их ние прихлебатели. Поздно!
Русский Караван уже не остановить. Мы еще построим много полезного и нужного для России. Вот Так! завидуйте и беситесь...)))
пойти паровозом.
Медуза сообщает, что путин был 4 раза на этой стройке века, приводятся данные о финансировании строительства за госсчёт.
Теперь понятно что почему он говорил что ему это не принадлежит, а не то что он к этому отношения не имеет.
Я так думаю скоро его полностью прижмут к стенке фактами.