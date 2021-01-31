На акциях на Дальнем Востоке и в Сибири задержаны более 260 человек

На Дальнем Востоке и в Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Всего протесты анонсированы в 142 российских городах. В связи с акциями уже задержаны более 260 человек, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ОВД-Инфо".

Больше всего задержаний прошло во Владивостоке (96), Красноярске (44), Новокузнецке (23), Новосибирске (22) и Иркутске (21). В Москве и Санкт-Петербурге в связи с акциями задержано по одному человеку.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку  Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2021, 16:41
    Гость: Иван Иваныч

    Ну чё. Народ и полиция едины. Протестующие достали всех.

    ——
    «@marisaugolkova

    Москва. ОМОН вытеснил нас во двор, житель одной из квартир со второго этажа стал стрелять в протестующих из травмата».
    ____
    И это только начало. Когда ухоженный и красивый город пытаются обгадить, надо защищаться.

  2. 31.01.2021, 15:48
    Гость: Иван Иваныч

    Кино, ребята. Все помнят эпическую «драку» Сванидзе и Шевченко. Так вот: сегодня обоих повязали. Надо в одну камеру, и делать ставки

  4. 31.01.2021, 15:12
    Гость: Иван Иваныч

    388 в Москве, 177 в Санкт-Петербурге, 164 в Красноярске, 120 во Владивостоке, 101 в Новосибирске.
    ______
    Мало. Учитывая что подожгли автомобиль полиции. А это уже терроризм, тут на поражение должен быть огонь, без соплей и сантиментов.

  5. 31.01.2021, 14:43
    Гость: Вы юридически безграмотны,

    навальный не должностное лицо, поэтому это не может быть взяткой. Это оплата - 30 сребреников.

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