На акциях на Дальнем Востоке и в Сибири задержаны более 260 человек

10:42 31.01.2021

На Дальнем Востоке и в Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Всего протесты анонсированы в 142 российских городах. В связи с акциями уже задержаны более 260 человек, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ОВД-Инфо".

Больше всего задержаний прошло во Владивостоке (96), Красноярске (44), Новокузнецке (23), Новосибирске (22) и Иркутске (21). В Москве и Санкт-Петербурге в связи с акциями задержано по одному человеку.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.