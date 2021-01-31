На акциях на Дальнем Востоке и в Сибири задержаны более 260 человек
На Дальнем Востоке и в Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Всего протесты анонсированы в 142 российских городах. В связи с акциями уже задержаны более 260 человек, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ОВД-Инфо".
Больше всего задержаний прошло во Владивостоке (96), Красноярске (44), Новокузнецке (23), Новосибирске (22) и Иркутске (21). В Москве и Санкт-Петербурге в связи с акциями задержано по одному человеку.
На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну чё. Народ и полиция едины. Протестующие достали всех.
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«@marisaugolkova
Москва. ОМОН вытеснил нас во двор, житель одной из квартир со второго этажа стал стрелять в протестующих из травмата».
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И это только начало. Когда ухоженный и красивый город пытаются обгадить, надо защищаться.
Кино, ребята. Все помнят эпическую «драку» Сванидзе и Шевченко. Так вот: сегодня обоих повязали. Надо в одну камеру, и делать ставки
Тем более.
388 в Москве, 177 в Санкт-Петербурге, 164 в Красноярске, 120 во Владивостоке, 101 в Новосибирске.
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Мало. Учитывая что подожгли автомобиль полиции. А это уже терроризм, тут на поражение должен быть огонь, без соплей и сантиментов.
навальный не должностное лицо, поэтому это не может быть взяткой. Это оплата - 30 сребреников.