Некоторые категории россиян получат от государства новые выплаты

21:30 1.02.2021

Медицинские работники-военнослужащие, служащие МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и осуществляющие транспортировку таких больных, получат единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что дополнительным основанием для единовременной выплаты станет также освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.

Указ вступает в силу с 1 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, отмечает ТАСС.