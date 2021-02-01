Некоторые категории россиян получат от государства новые выплаты
Медицинские работники-военнослужащие, служащие МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и осуществляющие транспортировку таких больных, получат единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.
В документе отмечается, что дополнительным основанием для единовременной выплаты станет также освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.
Указ вступает в силу с 1 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, отмечает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот они пускай и делают ракеты и перекрывают Енисей
"Гарант" им, конечно, не мог не воздать.
И он, раскошелясь, воздал держимордам
За варварское обращенье с народом...
животворящие делают.
Традиционно, в РФ всегда при кремлевском обещании получают "дополнительные выплаты" вполне определенные и всем известные категории (из серии Кому живется счастливо, вольготно на Руси), а простой народ, также традиционно, получает рост цен, новые фискальные поборы и новые запретительные законы.
разгонял?