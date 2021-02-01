Некоторые категории россиян получат от государства новые выплаты

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Медицинские работники-военнослужащие, служащие МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и осуществляющие транспортировку таких больных, получат единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что дополнительным основанием для единовременной выплаты станет также освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.

Указ вступает в силу с 1 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, отмечает ТАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2021, 01:02
    Гость: Режим полицаи смогли отстоять.

    "Гарант" им, конечно, не мог не воздать.
    И он, раскошелясь, воздал держимордам
    За варварское обращенье с народом...

  4. 01.02.2021, 23:33
    Гость: Евгений В

    Традиционно, в РФ всегда при кремлевском обещании получают "дополнительные выплаты" вполне определенные и всем известные категории (из серии Кому живется счастливо, вольготно на Руси), а простой народ, также традиционно, получает рост цен, новые фискальные поборы и новые запретительные законы.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Любимой темой многих американских политологов, футурологов и публицистов стал ожидаемый распад Америки на отдельные части»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Илья Шабардин
Эксперты предупредили о росте цен на бытовую технику и еду
Путин поручил проработать вопрос о российском суде по правам человека
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах
Владимир Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
РФПИ сообщил об одобрении «Спутника V» Минздравом Армении
Госсекретарь США призвал власти РФ искать причины протестов внутри страны
Спящий на улице
Минздрав назвал условия для отправки в вытрезвитель