Росгвардия начала проверку после нападания омоновца на журналиста в Москве

11:27 3.02.2021

Росгвардия проведет служебную проверку и оценит действия силовика, который напал с дубинкой на ведущего YouTube-канала Real View Федора Худокормова на акции протеста в Москве

Росгвардия проведет служебную проверку и оценит действия силовика, который напал с дубинкой на ведущего YouTube-канала Real View Федора Худокормова на акции протеста в Москве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудник ОМОН ударил 19-летнего Худокормова по голове, когда тот снимал на видео, как силовики проводят жесткие задержания протестующих в Дмитровском переулке. Журналист был с видеокамерой в руках, на нем был жилет «Пресса». Тем не менее один из омоновцев напал на Худокормова, после чего тот с криками упал на землю.

После инцидента молодой человек пожаловался на тошноту, головокружение и боли в голове. Он сообщил журналистам, что обратится в полицию с жалобой на действия омоновца.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение на журналиста в жилете «Пресса» «абсолютно недопустимой ситуацией». «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал Соловьев.

По данным «ОВД-Инфо», 2 февраля на протестных акциях, вызванных решением суда по делу Алексея Навального, были задержаны по крайней мере 1408 человек, из них 1145 — в Москве, еще 248 — в Петербурге. В автозаках оказались и сотрудники СМИ, которые снимали задержания на камеры.Среди них журналистки The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналистка «Важных историй» Екатерина Аренина.

Накануне суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.