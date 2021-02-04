В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к «незаконным акциям»

16:17 4.02.2021

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ выступила с инициативой прописать в законе возможность блокировки соцсетей «за призывы к участию в незаконных акциях протеста». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комиссии Алексея Пушкова, необходимо ввести систему наказаний для социальных сетей «за призывы на незаконные акции» — от административных штрафов до «временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых».

В ходе проведения несогласованных с властями протестных акций 23 и 31 января 2021 года, указывается в заявлении Пушкова, «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств».

Напомним, 23 и 31 января в разных городах РФ прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по требованию ФСИН после возвращения из Берлина в Москву. Перед митингом 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы на эти демонстрации. Перед акцией 31 января представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор.