В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к «незаконным акциям»
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ выступила с инициативой прописать в законе возможность блокировки соцсетей «за призывы к участию в незаконных акциях протеста». Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы комиссии Алексея Пушкова, необходимо ввести систему наказаний для социальных сетей «за призывы на незаконные акции» — от административных штрафов до «временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых».
В ходе проведения несогласованных с властями протестных акций 23 и 31 января 2021 года, указывается в заявлении Пушкова, «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств».
Напомним, 23 и 31 января в разных городах РФ прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного по требованию ФСИН после возвращения из Берлина в Москву. Перед митингом 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы на эти демонстрации. Перед акцией 31 января представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это 32-34 годы прошлого века в Германии не напоминает?
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именно..
но это то что уже Сделано и вовсю происходит на западе - запрет на свободу слова.
за слово или мнение вы можете быть подвергнуты террору - на "законных" основаниях.
за ваше мнение, вас могут выкинуть с работы или даже посадить в тюрьму - это уже происходит повсеместно.
больше всего на свете Левые боятся вашей свободы говорить и свободно выбирать что читать - это угроза их власти над вами.
первые 25 лет вашей жизни вас держат в режиме Принудительного Ежденевного промывавния мозгов - что бы вы всегда Поддерживали этот левацкий фашизм.
а тут вдруг свобода самим говорить и узнавать Факты..
они крутые.
4-дневную рабочую неделю...
Мирный митинг не может быть незаконным поскольку в нем нет нарушения закона.
Совфед не хочет случаем запретить коррупцию и воровство? Вот там есть нарушение закона..
нужно вовиным "пацанам" ваще всех пользователей интернета в стране заблокировать.
Тогда для него и настанет тишь, да гладь, да божья благодать.
Это 32-34 годы прошлого века в Германии не напоминает?
А кто-то не так давно нам песТни пел, что "у нас не 37-й год".