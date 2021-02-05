Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

© KM.RU, Михаил Попов

Судья Бабушкинского районного суда Москвы Вера Акимова объявила перерыв в рассмотрение дела о клевете, которое возбуждено в отношении Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание отложено до 12 февраля. Навальному грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Судья удовлетворила просьбу прокурора отложить допрос свидетелей, а также само разбирательство. Судья объяснила решение тем, что заседание идет с 10 утра и рабочее время уже закончилось. Оппозиционер свою вину в этом деле не признал, также он заявил, что отрицает умышленные высказывания в адрес ветерана, которого, по его утверждению, он раньше не знал.

«Я категорически против и считаю, что прокурор настаивает на перерыве потому, что я подловил одного из ваших фабрикаторов и торговца дедом на вранье. Когда я вас прижал к стенке, вы делаете перерыв!» — заявил Навальный.

Напоним, оппозиционера обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2021, 21:38
    Гость: Титус

    С какого это времени этнократические фашизоидные режимы прибалтийских республик считаются демократическими? Очумел?

  4. 05.02.2021, 20:57
    Гость: То, что

    власть использует ветерана в своих грязных делах, говорит о том, что ничего реального на навального у нее нет.

  5. 05.02.2021, 19:42
    Гость: Викторс

    240 часов или миллионн рублей ???
    Это как ? По расценкам топ-менеджмента газ прома?
    Как с математикой? Или это по эвропейски?

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