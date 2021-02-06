Центр Петербурга перекрыт силовиками, несмотря на отсутствие протестов

15:01 6.02.2021

Силовики в центре Петербурга 6 февраля вновь находятся в состоянии боевой готовности. Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Перекрыто движение на прилегающих к нему улицах, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Также закрыты Литейный проспект, улица Марата и набережная реки Фонтанки. В центре города возникли пробки.

Комитет по транспорту сначала сообщил, что с 13:00 по требованию полиции на вход и выход закрываются вестибюли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор", затем исправил сообщение, убрав упоминание "Гостиного двора".

Кроме того, по требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам. Несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев направлены по укороченным трассам, сообщает newsru.com.

Улица Восстания. Фото: читатель "Фонтанки" Ника

Машины Росгвардии дежурят у Гостиного двора и возле ТЮЗа на Пионерской площади, где акция протеста проходила в прошлые выходные. При этом сторонники Алексея Навального не анонсировали протестов в эти выходные, они перенесены на весну и лето.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не смогли прокомментировать "Фонтанке" причину перекрытия дорог. Собеседник издания в Смольном сообщил, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения.

У Московского вокзала. Фото: Телнграм-канал "Протестный Петербург"