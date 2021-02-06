Центр Петербурга перекрыт силовиками, несмотря на отсутствие протестов
Силовики в центре Петербурга 6 февраля вновь находятся в состоянии боевой готовности. Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Перекрыто движение на прилегающих к нему улицах, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.
Также закрыты Литейный проспект, улица Марата и набережная реки Фонтанки. В центре города возникли пробки.
Комитет по транспорту сначала сообщил, что с 13:00 по требованию полиции на вход и выход закрываются вестибюли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор", затем исправил сообщение, убрав упоминание "Гостиного двора".
Кроме того, по требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам. Несколько маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев направлены по укороченным трассам, сообщает newsru.com.
Улица Восстания. Фото: читатель "Фонтанки" Ника
Машины Росгвардии дежурят у Гостиного двора и возле ТЮЗа на Пионерской площади, где акция протеста проходила в прошлые выходные. При этом сторонники Алексея Навального не анонсировали протестов в эти выходные, они перенесены на весну и лето.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не смогли прокомментировать "Фонтанке" причину перекрытия дорог. Собеседник издания в Смольном сообщил, что накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом, чтобы оперативно её задействовать для закрытия пешеходного и дорожного движения.
У Московского вокзала. Фото: Телнграм-канал "Протестный Петербург"
Комментарии читателей Оставить комментарий
преследования?
Просто никому "НЕ интересный" блогер кашляет на никому НЕ нужного президента. А золотов-гвардия гребет себе ништяки на фоне дрожи обнуленыша. В принципе вовремя, счас надо нагрести а потом рухнет или нет, все равно валить за кардон.
это кремлевский Абрамыч. Он сутками за мзду сидит на КМ и троллит.
Но полицаям это не помешало!
Кремлевские пропагандисты во время мирных протестов людей бубнили на всю страну мол почему демонстранты мешают движению транспорта и людям. Злесь же мы видим как сама власть устраивает цирк, перегораживает весь центр. Что это? Страх? Истерика? Или все-таки очередная акцмя устрашения людей? Мы видим какую-то навязчивую идею сегодняшней Правящей верхушки космополитов тупо запугать людей. Арестовали одного Навального чтобы запугать миллионы простых людей. Чистой воды Геббелесовщина. Они перенимают все самое худшее от фашизма. Хамелеоны.