Глава Минпросвещения: Россия не откажется от традиционного образования

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования, а Цифровая образовательная среда (ЦОС) будет играть вспомогательную роль.

Также Кравцов отметил, что российская система образования начинает уходить от зарубежного программного обеспечения. По его словам, сейчас создана российская система видеоконференцсвязи для школ, в которой есть своя социальная сеть и проверенный контент.

«Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся», - цитирует РИА Новости слова Сергея Кравцова.

Ранее в Минпросвещения также заявляли, что основной целью внедрения ЦОС является создание равных условий для получения образования на всей территории России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2021, 17:46
    Гость: профессор Преображенский

    \ Россия не откажется от традиционного образования
    Я, как профессор, являюсь убеждëнным противником нетрадиционного образования!

  3. 08.02.2021, 17:14
    Гость: Сократ

    Не откажутся от того, что придумано и создано не ими - для этих это уже достижение.

  5. 08.02.2021, 17:08
    Гость: Интересно...

    На детекторе лжи проверили членов правительства.
    Задавался вопрос:
    «Вы пошли в министры с целью принести пользу народу?»
    Половина опрошенных ответила утвердительно, половина — отрицательно.
    Подключенный к детектору лжи компьютер выдал результат: «50% министров склонны к вранью, остальные 50% верят в ту чушь, которую сами несут».

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