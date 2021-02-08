Глава Минпросвещения: Россия не откажется от традиционного образования

16:31 8.02.2021

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования, а Цифровая образовательная среда (ЦОС) будет играть вспомогательную роль.

Также Кравцов отметил, что российская система образования начинает уходить от зарубежного программного обеспечения. По его словам, сейчас создана российская система видеоконференцсвязи для школ, в которой есть своя социальная сеть и проверенный контент.

«Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся», - цитирует РИА Новости слова Сергея Кравцова.

Ранее в Минпросвещения также заявляли, что основной целью внедрения ЦОС является создание равных условий для получения образования на всей территории России.