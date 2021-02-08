«Калашников» планирует производить пистолеты Лебедева вместо ПМ

17:49 8.02.2021

Пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова (ПМ). Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, это должен быть массовый пистолет, каким раньше был ПМ.

Глава концерна отметил, что в настоящее время у «Калашникова» есть три заказчика на пистолет Лебедева — МВД, Росгвардия и Минобороны. МВД интересуется компактной версией пистолета, который прошел государственные испытания, сейчас ведутся переговоры по объему возможного госзаказа.

Росгвардия думает над полноразмерным вариантом пистолета, который заканчивает госиспытания, добавил Тарасов. Показав эти варианты, «Калашников» предложит их Минобороны. «Однако комментировать интерес к объемам пока преждевременно»,— отметил он.

Пистолет Лебедева (ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛК) — это российский самозарядный пистолет под патрон 9 × 19 мм Парабеллум. Он был разработан для российских военных коллективом конструкторов концерна «Калашников» под руководством Дмитрия Лебедева. ПЛ-14 был впервые показан на форуме «Армия-2015», а его улучшенная версия (ПЛ-15) была представлена годом позднее. Доработанный ПЛ-15 и его укороченная версия (ПЛК) были продемонстрированы на форуме «Армия-2017».