Власти допустили инвестирование маткапитала в ценные бумаги

14:13 9.02.2021

В России предложили разрешать вложения материнского капитала в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ. Такая инициатива обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет РБК.

По информации издания, обсуждалась возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в государственных банках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

В настоящее время материнский капитал составляет 483 882 рублей. С прошлого года такую выплату можно получить при рождении первенца. За второго ребенка родители получают доплату в 155 550 рублей. Всего за двоих детей можно получить 639 432 рублей.

До сих пор маткапитал можно было потратить на улучшение жилищных условий (к примеру, покупку квартиры или на первоначальный взнос по ипотеке), на образование ребенка, товары и услуги для детей-инвалидов или же на будущую накопительную пенсию матери. Но теперь у властей появилась новая идея — дать возможность инвестировать эти деньги.