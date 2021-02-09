Власти допустили инвестирование маткапитала в ценные бумаги

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В России предложили разрешать вложения материнского капитала в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ. Такая инициатива обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет РБК.

По информации издания, обсуждалась возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в государственных банках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

В настоящее время материнский капитал составляет 483 882 рублей. С прошлого года такую выплату можно получить при рождении первенца. За второго ребенка родители получают доплату в 155 550 рублей. Всего за двоих детей можно получить 639 432 рублей.

До сих пор маткапитал можно было потратить на улучшение жилищных условий (к примеру, покупку квартиры или на первоначальный взнос по ипотеке), на образование ребенка, товары и услуги для детей-инвалидов или же на будущую накопительную пенсию матери. Но теперь у властей появилась новая идея — дать возможность инвестировать эти деньги. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2021, 19:07
    Гость: Ну

    так это весна , лето, осень, зима наступают, а социализм нужно строить или , как минимум, не давать разрушать тот который строили деды и отцы. А здесь очередная афера. Одной рукой как-бы дать , а другой забрать. Переложить из бюджета в нужные карманы.

  3. 09.02.2021, 19:03
    Гость: Шило

    Фирма "фУФ -ФАЙ!!! По торговле яйцами пингвинов, ждет инвестиции!!!
    150% годового дохода!!!! Самовывоз!

  5. 09.02.2021, 17:10
    Гость: Ира

    Ужас... Эти мамочки рубят в акциях , облигациях и тд))) потом , когда они пролетят или им подсунут дохлые акции , государство , как и обманутым дольщикам , начнет снова по очередному кругу выплачивать потерянный мат капитал. Это новая афера...

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