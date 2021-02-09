Госдума одобрила временные удостоверения на 10 лет для лиц без гражданства

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий лицам без гражданства, находящимся на территории России, получать временные удостоверения личности сроком на 10 лет.

Обладатели таких удостоверений смогут работать в России без оформления разрешительных документов.

Принятым законом также вводится понятие «временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ». Оно подлежит замене по истечению срока действия, непригодности для дальнейшего использования вследствие износа или повреждения, а также в случае выявления неточности или ошибки в произведенных записях, сообщает агентство «Москва».

«Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления», - отмечается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что при установлении наличия гражданства иностранного государства, временное удостоверение выдано не будет, а ранее выданное будет аннулировано.

Данный федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2021, 00:03
    Гость: Собачье сердце

    ― Бумагу дайте.
    ― "Предъявитель сего товарищ Шариков Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочих) в отделе МКХ".

    ― Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь.
    ― Ну да, Швондер.

  3. 09.02.2021, 20:06
    Гость: да-да

    Вот она проверка на вшивость самой власти. Антирусское лобби космополитов, прячущихся под маской либералов, вот уже как 30 лет пытается создать в стране искусственную многонациональность. Просто тупо нагоняют в страну мигрантов с юга и своих еврейчиков не забывают. Ну и где здесь национальная политика. Ее нет, как нет и никакой экономики. Может это агент Запада Навальный виноват? А может агенты Запада сидят в самом Кремле?

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Николай II и могилы жертв «Кровавого воскресенья»
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
Памфилова допускает проведение трехдневного голосования
«Элла Памфилова совершенно ожидаемо заявляет, что допускает проведение трехдневного голосования на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года»
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Российские чиновники и олигархи рискуют потерять все. Это война?
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
© KM.RU, Илья Шабардин
Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»
Правительство России заинтересовалось «постройкой» плавучих домов
Песков опроверг сообщения о выделении властями 500 млрд руб. перед выборами
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Власти допустили инвестирование маткапитала в ценные бумаги
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Боррель допустил введение новых санкций против России
Против Бондаренко могут завести дело за коррупцию из-за канала на YouTube
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок