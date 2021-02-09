Госдума одобрила временные удостоверения на 10 лет для лиц без гражданства
Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий лицам без гражданства, находящимся на территории России, получать временные удостоверения личности сроком на 10 лет.
Обладатели таких удостоверений смогут работать в России без оформления разрешительных документов.
Принятым законом также вводится понятие «временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ». Оно подлежит замене по истечению срока действия, непригодности для дальнейшего использования вследствие износа или повреждения, а также в случае выявления неточности или ошибки в произведенных записях, сообщает агентство «Москва».
«Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления», - отмечается в пояснительной записке.
При этом отмечается, что при установлении наличия гражданства иностранного государства, временное удостоверение выдано не будет, а ранее выданное будет аннулировано.
Данный федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
― Бумагу дайте.
― "Предъявитель сего товарищ Шариков Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочих) в отделе МКХ".
― Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь.
― Ну да, Швондер.
страну назвали гондурасом.
Вот она проверка на вшивость самой власти. Антирусское лобби космополитов, прячущихся под маской либералов, вот уже как 30 лет пытается создать в стране искусственную многонациональность. Просто тупо нагоняют в страну мигрантов с юга и своих еврейчиков не забывают. Ну и где здесь национальная политика. Ее нет, как нет и никакой экономики. Может это агент Запада Навальный виноват? А может агенты Запада сидят в самом Кремле?
Welcome in Russia
Щас все джамшуды и равшаны СРАЗУ "потеряют" документы.