Госдума одобрила временные удостоверения на 10 лет для лиц без гражданства

16:05 9.02.2021

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий лицам без гражданства, находящимся на территории России, получать временные удостоверения личности сроком на 10 лет.

Обладатели таких удостоверений смогут работать в России без оформления разрешительных документов.

Принятым законом также вводится понятие «временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ». Оно подлежит замене по истечению срока действия, непригодности для дальнейшего использования вследствие износа или повреждения, а также в случае выявления неточности или ошибки в произведенных записях, сообщает агентство «Москва».

«Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления», - отмечается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что при установлении наличия гражданства иностранного государства, временное удостоверение выдано не будет, а ранее выданное будет аннулировано.

Данный федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.