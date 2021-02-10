Чечня объявила об отмене обязательного масочного режима

17:58 10.02.2021

Чечня стала вторым российским регионом, который отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Местные власти также решили снять запреты на передвижение через границы республики «в условиях растущего интереса туристов».

«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса».

По мнению Кадырова, в Чечне сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка. Власти также отменят ограничения по передвижению через границы республики. «Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковидом. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — заверил глава Чечни.

Ранее об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля объявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он тоже призвал все равно надевать маски в общественных местах.