Чечня объявила об отмене обязательного масочного режима

Фото с сайта twitter.com

Чечня стала вторым российским регионом, который отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Местные власти также решили снять запреты на передвижение через границы республики «в условиях растущего интереса туристов». 

«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса».

По мнению Кадырова, в Чечне сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка. Власти также отменят ограничения по передвижению через границы республики. «Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковидом. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — заверил глава Чечни.

Ранее об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля объявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он тоже призвал все равно надевать маски в общественных местах. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2021, 02:14
    Гость: ник

    Если воздух кто-то испортит в автобусе ,то все почувствуют запах даже в масках и то же самое с вирусом происходит,только он без запаха. Маски бессмысленны.

  2. 11.02.2021, 01:42
    Гость: 303

    поведение Поповой вполне понятно- у неё есть указание вышестоящего кагала, а тут сразу пара губернаторов, точнее, один губернатор и один падишах выступили вопреки. Конечно же у неё разрыв- куда жаловаться?! Отсюда и тряска, как вы говорите

  4. 11.02.2021, 00:52
    Гость: Личному опыту

    Скоро ученые Чечни поймут, что палестинцы их хотели унизить и перехитрить, поставить на колени.
    Они им устроят такой ответ, такой масочный режим, что даже шайтаны не позавидуют.

  5. 11.02.2021, 00:23
    Гость: Уважениие вам,

    Чеченская Республика - здравый смысл восторжествовал!
    Обязательное использование никчемных масок на лицах людей отменено!

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