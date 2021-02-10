Чечня объявила об отмене обязательного масочного режима
Чечня стала вторым российским регионом, который отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Местные власти также решили снять запреты на передвижение через границы республики «в условиях растущего интереса туристов».
«Сегодня мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса».
По мнению Кадырова, в Чечне сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка. Власти также отменят ограничения по передвижению через границы республики. «Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковидом. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — заверил глава Чечни.
Ранее об отмене обязательного масочного режима с 12 февраля объявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он тоже призвал все равно надевать маски в общественных местах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если воздух кто-то испортит в автобусе ,то все почувствуют запах даже в масках и то же самое с вирусом происходит,только он без запаха. Маски бессмысленны.
поведение Поповой вполне понятно- у неё есть указание вышестоящего кагала, а тут сразу пара губернаторов, точнее, один губернатор и один падишах выступили вопреки. Конечно же у неё разрыв- куда жаловаться?! Отсюда и тряска, как вы говорите
А если не отмените.... , они вас .... зарэжут...
Скоро ученые Чечни поймут, что палестинцы их хотели унизить и перехитрить, поставить на колени.
Они им устроят такой ответ, такой масочный режим, что даже шайтаны не позавидуют.
Чеченская Республика - здравый смысл восторжествовал!
Обязательное использование никчемных масок на лицах людей отменено!