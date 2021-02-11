Госагентства сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России

Бойцы ОМОНа у Кремля © KM.RU, Алексей Белкин

Государственные агентства сообщают, что террористы, подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовят боевиков для преступлений на массовых акциях в различных городах России. Об этом пишут, в частности, ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на внутренние источники в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сказал собеседник агентства.

«В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — сообщает другой источник.

Ранее Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ заявили, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны. В заявлениях Генпрокуратуры, МВД и СК не указывается о призывах на какую именно акцию идет речь. При этом СК упоминает «несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году», а МВД говорит о 90 уголовных делах, заведенных после них. В январе-феврале массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, проводились в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.02.2021, 22:58
    Гость: Евгений В

    Для провокаций могут применить десятки вариантов, их специально этому обучают, для них человеческая жизнь ни чего не стоит. Это же особая порода.

  4. 11.02.2021, 22:20
    Гость: Правильно!

    Гарно поскакали на киевском майдане и сами же остались с носом, и не вешайте лапши о госдепе, и других врагах.

  5. 11.02.2021, 22:16
    Гость: Потому что

    дикого факта отравления не было. Никаких доказательств не нашли ни наши медики, ни западные трепалы. А с коррупцией борятся, тюрьмы постепенно наполняются, или вам 37-й год хочется?

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