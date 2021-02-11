Госагентства сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России
Государственные агентства сообщают, что террористы, подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовят боевиков для преступлений на массовых акциях в различных городах России. Об этом пишут, в частности, ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на внутренние источники в правоохранительных органах.
«Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сказал собеседник агентства.
«В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — сообщает другой источник.
Ранее Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ заявили, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны. В заявлениях Генпрокуратуры, МВД и СК не указывается о призывах на какую именно акцию идет речь. При этом СК упоминает «несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году», а МВД говорит о 90 уголовных делах, заведенных после них. В январе-феврале массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, проводились в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Комментарии читателей Оставить комментарий
C Кавказа привезут. Втёмную.
Это от слова "Боря", что ли?
Для провокаций могут применить десятки вариантов, их специально этому обучают, для них человеческая жизнь ни чего не стоит. Это же особая порода.
Гарно поскакали на киевском майдане и сами же остались с носом, и не вешайте лапши о госдепе, и других врагах.
дикого факта отравления не было. Никаких доказательств не нашли ни наши медики, ни западные трепалы. А с коррупцией борятся, тюрьмы постепенно наполняются, или вам 37-й год хочется?