Госагентства сообщили о подготовке боевиками терактов на протестах в России

15:37 11.02.2021

Государственные агентства сообщают, что террористы, подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовят боевиков для преступлений на массовых акциях в различных городах России. Об этом пишут, в частности, ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на внутренние источники в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сказал собеседник агентства.

«В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — сообщает другой источник.

Ранее Генпрокуратура РФ и Следственный комитет РФ заявили, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны. В заявлениях Генпрокуратуры, МВД и СК не указывается о призывах на какую именно акцию идет речь. При этом СК упоминает «несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году», а МВД говорит о 90 уголовных делах, заведенных после них. В январе-феврале массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, проводились в поддержку оппозиционера Алексея Навального.