Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде

10:35 11.02.2021

Южнокорейские производители Kia и Hyundai попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Автопроизводители, на долю которых приходится почти четверть продаж всех новых машин в России, считают, что сотрудники суда могут участвовать в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей, пишет РБК.

Суть потенциальной мошеннической схемы компании в обращении описывают так: покупатель бывшего в употреблении автомобиля, как правило, на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах — обычно они сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет чаще всего один человек, а экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

По словам представителей Kia и Hyundai, злоумышленники также пользуются тем, что законом «О защите прав потребителей» установлены короткие сроки удовлетворения требований потребителя в рамках гарантийного срока, хотя выяснение причин выхода из строя сложного электронного оборудования требует проведения экспертиз и трудоемких исследований. Поэтому изготовители или автодилеры должны удовлетворять такие требования без выяснения причин, что формально создает основания для возврата товара.

Проведя исследования электронных блоков возвращенных автомобилей с привлечением независимых экспертов и инженеров заводов-изготовителей, производители утверждают, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами (технически это делается путем подачи повышенного напряжения, превышающего допустимые значения для таких устройств). Но при рассмотрении подобных споров Автозаводский районный суд не учитывает результаты этих исследований при вынесении решений. В итоге он удовлетворяет подавляющее большинство исков и взыскивает с производителя или импортера стоимость нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы, что в общей сложности в несколько раз превышает изначальную стоимость новых аналогичных автомобилей.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим. Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба.