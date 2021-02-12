В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

09:09 12.02.2021

Мощный взрыв прогремел в здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел на улице Гагкаева. По предварительным данным взрыв произошел в результате утечки газа, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования.

Трехэтажное здание полностью разрушено, погиб охранник, находившийся в это время в магазине.

Отмечается, что посетителей в здании магазина на момент взрыва не было.

"Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли", - цитирует агентство свой источник.

Также от взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах. Пострадавших нет.