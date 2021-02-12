В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе.
Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел на улице Гагкаева. По предварительным данным взрыв произошел в результате утечки газа, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования.
Трехэтажное здание полностью разрушено, погиб охранник, находившийся в это время в магазине.
Отмечается, что посетителей в здании магазина на момент взрыва не было.
"Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли", - цитирует агентство свой источник.
Также от взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах. Пострадавших нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен. Но тут есть дополнительные вопросы. Здание просто развалилось на мелкие фрагменты. Какие-то несущие конструкции должны были устоять. А тут вообще ничего. Из каких материалов было построено это трехэтажное здание, если мы видим такие разрушения ? И куда смотрели надзорные органы, когда этот объект в эксплуатацию принимали ?
1) Власти предостерегли граждан от "несанкционированных акций" (это видимо все что не одобрено властью)
2) ФСБ поймало террористов 1999 года, оперативно работают! И предупредило о террактах
3) Начались "хлопки" со схлопыванием целых зданий.
Этож надо так испугаться фонариков..
Хотя тараканы всегда не любили свет.
В первой фазе взрыва давление внутри резко увеличивается и крыша данных проектов строения, как наименее прочная часть, поднимается вверх. Затем мгновенное падение давления и стены "схлопывает", почти всегда внутрь.
Это из-за газа так здание развалило ? Кое что меня смущает. Такое ощущение, что здание как бы сложилось внутрь. При очевидной мощности взрыва соседние здания не пострадали.