В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

Взрыв магазина во Владикавказе

Мощный взрыв прогремел в здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел на улице Гагкаева. По предварительным данным взрыв произошел в результате утечки газа, к ЧП могла привести неисправность газового оборудования.

Трехэтажное здание полностью разрушено, погиб охранник, находившийся в это время в магазине.

Отмечается, что посетителей в здании магазина на момент взрыва не было.

"Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли", - цитирует агентство свой источник.

Также от взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах. Пострадавших нет. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 17:50
    Гость: stalker

    Согласен. Но тут есть дополнительные вопросы. Здание просто развалилось на мелкие фрагменты. Какие-то несущие конструкции должны были устоять. А тут вообще ничего. Из каких материалов было построено это трехэтажное здание, если мы видим такие разрушения ? И куда смотрели надзорные органы, когда этот объект в эксплуатацию принимали ?

  2. 12.02.2021, 13:48
    Гость: Бобёр

    1) Власти предостерегли граждан от "несанкционированных акций" (это видимо все что не одобрено властью)
    2) ФСБ поймало террористов 1999 года, оперативно работают! И предупредило о террактах
    3) Начались "хлопки" со схлопыванием целых зданий.

    Этож надо так испугаться фонариков..
    Хотя тараканы всегда не любили свет.

  3. 12.02.2021, 12:56
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    В первой фазе взрыва давление внутри резко увеличивается и крыша данных проектов строения, как наименее прочная часть, поднимается вверх. Затем мгновенное падение давления и стены "схлопывает", почти всегда внутрь.

  4. 12.02.2021, 11:33
    Гость: stalker

    Это из-за газа так здание развалило ? Кое что меня смущает. Такое ощущение, что здание как бы сложилось внутрь. При очевидной мощности взрыва соседние здания не пострадали.

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