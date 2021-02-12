Суд над Навальным по делу о клевете отложили на 16 февраля

Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Суд по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко снова перенесли, сообщает РИА «Новости». Рассмотрение дела 12 февраля с перерывами длилось больше десяти часов. Процесс возобновится 16 февраля.

До 20:45 суду удалось заслушать обвинительное заключение, выслушать приглашенных обвинением и защитой экспертов, а также начать допрос самого Навального.
Адвокаты Навального ходатайствовали об отводе судьи Веры Акимовой, потому что председательствующая «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения, не обеспечила состязательность сторон». Однако их ходатайство было отклонено.

По всему периметру суда еще перед заседанием выставили оцепление из полицейских, но задержаний почти не было. На входе в здание суда прессу просили выбросить емкости с жидкостью. Прокурор пришла в зал суда с охраной — после прошлого заседания ей предоставили госзащиту. Видеосъемка в зале была запрещена.

Навальный во время процесса несколько раз вступал в словесную перепалку с судьей, прокурором, свидетелями со стороны обвинения. Судья в ответ вынесла десятки замечаний подсудимому и его защите.

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