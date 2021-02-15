В Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает выплаты материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в российских регионах с низкой рождаемостью в случае, если семья не воспользовалась данной мерой поддержки ранее.

Как сообщает РИА Новости, авторами документа выступили депутаты от фракции ЛДПР. 

Означенные выплаты законопроектом предлагается производить с 1 января 2022 года. Получить маткапитал смогут не только женщины, родившие третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, но и мужчины, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Как отмечают авторы инициативы, многие регионы утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок, но размер таких выплат составляет 100-150 тыс.рублей, что не может стимулировать рождаемость. 

По мнению депутатов, данный законопроект позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

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