ВС предложил ввести в российское право понятие «уголовный проступок»
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское право понятие "уголовного проступка". В случае его принятия суд будет вправе не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые, пишет "Интерфакс".
К категории уголовных проступков предлагается отнести всего 112 составов преступлений, в том числе 53 - из сферы экономики.
Потенциально с учетом статистики за 2019 год категория уголовного проступка может коснуться порядка 68 тыс. человек, в том числе 49,6 тыс. лиц, совершивших преступления экономического характера.
Если правонарушение будет квалифицировано как уголовный проступок, суд может выбрать в качестве мер уголовно-правового характера судебный штраф, общественные работы (в свободное от основной работы или учебы время на срок от 30 до 240 часов) или ограниченно-оплаченные работы (вычет из зарплаты в доход государства от 5 до 10% от ее объема).
Комментарии читателей Оставить комментарий
вокруг Вовы этих "героев", как грязи.
РФ насильно превращается властью в полицейско-жандармское государство, единственной ближайшей целью которого является подавление инакомыслия основной массы населения и защита от его суда воровской коррупционной власти.
Вот и вся идеология РФ, другого нет, как нет у этой РФ и будущего.
Неужели власть этого не замечает и не делает нужные выводы ради хотя бы собственного будущего? Есть же, наверняка, во власти и в ее силовом блоке люди, которых беспокоит судьба России, а не только деньги. Наблюдается даже какая то растерянность, неуверенность и неуправляемость.
Теперь коррупция - не преступление. Взятка - не преступление.
Дожили. А что же им ещё делать остаётся? Не сажать же всех чиновников подряд?
Цены свободные рыночные,сколько
оценщик частной ,лицензированной государством фирмы подсчитает столько рэ и будет..
вы, оказывается, шалун??
- Нет, что вы! Просто маленький шалунишка!.." (с)