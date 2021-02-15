ВС предложил ввести в российское право понятие «уголовный проступок»

19:02 15.02.2021

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское право понятие "уголовного проступка". В случае его принятия суд будет вправе не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые, пишет "Интерфакс".

К категории уголовных проступков предлагается отнести всего 112 составов преступлений, в том числе 53 - из сферы экономики.

Потенциально с учетом статистики за 2019 год категория уголовного проступка может коснуться порядка 68 тыс. человек, в том числе 49,6 тыс. лиц, совершивших преступления экономического характера.

Если правонарушение будет квалифицировано как уголовный проступок, суд может выбрать в качестве мер уголовно-правового характера судебный штраф, общественные работы (в свободное от основной работы или учебы время на срок от 30 до 240 часов) или ограниченно-оплаченные работы (вычет из зарплаты в доход государства от 5 до 10% от ее объема).