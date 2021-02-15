ВС предложил ввести в российское право понятие «уголовный проступок»

Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который вводит в российское право понятие "уголовного проступка". В случае его принятия суд будет вправе не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые, пишет "Интерфакс".

К категории уголовных проступков предлагается отнести всего 112 составов преступлений, в том числе 53 - из сферы экономики.

Потенциально с учетом статистики за 2019 год категория уголовного проступка может коснуться порядка 68 тыс. человек, в том числе 49,6 тыс. лиц, совершивших преступления экономического характера.

Если правонарушение будет квалифицировано как уголовный проступок, суд может выбрать в качестве мер уголовно-правового характера судебный штраф, общественные работы (в свободное от основной работы или учебы время на срок от 30 до 240 часов) или ограниченно-оплаченные работы (вычет из зарплаты в доход государства от 5 до 10% от ее объема).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.02.2021, 00:02
    Гость: Евгений В

    РФ насильно превращается властью в полицейско-жандармское государство, единственной ближайшей целью которого является подавление инакомыслия основной массы населения и защита от его суда воровской коррупционной власти.
    Вот и вся идеология РФ, другого нет, как нет у этой РФ и будущего.
    Неужели власть этого не замечает и не делает нужные выводы ради хотя бы собственного будущего? Есть же, наверняка, во власти и в ее силовом блоке люди, которых беспокоит судьба России, а не только деньги. Наблюдается даже какая то растерянность, неуверенность и неуправляемость.

  3. 15.02.2021, 22:47
    Гость: личный опыт

    Теперь коррупция - не преступление. Взятка - не преступление.
    Дожили. А что же им ещё делать остаётся? Не сажать же всех чиновников подряд?

  4. 15.02.2021, 21:54
    Гость: тд

    Цены свободные рыночные,сколько
    оценщик частной ,лицензированной государством фирмы подсчитает столько рэ и будет..

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