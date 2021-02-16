По смертности трудоспособных мужчин Россия достигла уровня воюющей Сирии

© KM.RU, Алексей Белкин

Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

"24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять", - приводит его слова ТАСС

Рыбальченко отметил, что в случае, если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль - разность между рождаемостью и смертностью - составит более 5,5 млн человек. "Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье", - добавил Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что при этом только с помощью медицины переломить ситуацию со смертностью невозможно. "Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти", - отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 01:35
    Гость: саша

    это не биомусор. Это готовые кандидаты в армию, пусть их забирают служить в горячие точки, они там пригодятся.

  2. 17.02.2021, 01:16
    Гость: Гегемона обьявил громогласно и по всем СМИ, что не он винова

    И даже не его благодетель, на могилку которого ночью цветочки носит, а Вторая Мировая, которая более 75 лет назад закончилась! Три "позднеродящих" поколения с тех пор прошло, правнукам родившихся в 1945 уже пришел срок рожать, но вот оно где откликнулось эхо войны...
    И только подлые агенты госдепа могут спрашивать, когда же численность населения РФ сможет достигнуть РСФСР !

  3. 17.02.2021, 00:59
    Гость: Это про какую страну он говорил?

    Про те страны, куда уже традиционно валят из России профессианальные патриоты.

  4. 16.02.2021, 22:38
    Гость: Дед

    Сколько из этих"трудоспособных" должны были уйти на пенсию по "старому стилю"?
    Обнулённый говорил об увеличении продолжительности жизни.
    Это про какую страну он говорил?

  5. 16.02.2021, 22:26
    Гость: ещё раз повторю

    , что по самоубийству среди пенсионеров Россия на первом месте. Вопрос е тебе, путебот - они кладут на себя руки 1. пьянство, 2. курение, 3. обжорство, 4.диван-телевизор, 5. нежелание заниматься спортом, 6. лихачество за рулём???
    Плохой народ достался хорошему царю.....мрёт гад....

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