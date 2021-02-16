По смертности трудоспособных мужчин Россия достигла уровня воюющей Сирии
Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Каждая пятая смерть в России - это смерть мужчины трудоспособного возраста, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
"24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять", - приводит его слова ТАСС.
Рыбальченко отметил, что в случае, если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль - разность между рождаемостью и смертностью - составит более 5,5 млн человек. "Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье", - добавил Рыбальченко.
Эксперт подчеркнул, что при этом только с помощью медицины переломить ситуацию со смертностью невозможно. "Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти", - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это не биомусор. Это готовые кандидаты в армию, пусть их забирают служить в горячие точки, они там пригодятся.
И даже не его благодетель, на могилку которого ночью цветочки носит, а Вторая Мировая, которая более 75 лет назад закончилась! Три "позднеродящих" поколения с тех пор прошло, правнукам родившихся в 1945 уже пришел срок рожать, но вот оно где откликнулось эхо войны...
И только подлые агенты госдепа могут спрашивать, когда же численность населения РФ сможет достигнуть РСФСР !
Про те страны, куда уже традиционно валят из России профессианальные патриоты.
Сколько из этих"трудоспособных" должны были уйти на пенсию по "старому стилю"?
Обнулённый говорил об увеличении продолжительности жизни.
Это про какую страну он говорил?
, что по самоубийству среди пенсионеров Россия на первом месте. Вопрос е тебе, путебот - они кладут на себя руки 1. пьянство, 2. курение, 3. обжорство, 4.диван-телевизор, 5. нежелание заниматься спортом, 6. лихачество за рулём???
Плохой народ достался хорошему царю.....мрёт гад....