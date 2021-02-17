Суд признал виновным в растрате бывшего главу Хабаровского края Ишаева

10:58 17.02.2021

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 млн руб., принадлежащих «Роснефти». Виновным также признан другой фигурант дела — экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Наказание для подсудимых будет объявлено позднее.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», — цитирует ТАСС приговор.

Наказание, которое судья избрал для Ишаева, будет озвучено в заключительной части приговора. Напомним, что гособвинение запросило для Виктора Ишаева семь лет колонии общего режима, а для Геннадия Кондратова — четыре. Кроме того, они должны возместить ущерб на сумму более 23 млн руб. каждый.

Как установили следователи, с 2014 по 2017 год занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае по завышенной цене офисные помещения, принадлежащей его компании ООО «Бейс». Руководитель представительства господин Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение.