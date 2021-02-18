В России предложили учредить День здорового образа жизни

Этот рюслян ехал бы к своим родичам. Конечно легко тунеядством заниматься , ни за что не отвечаешь ни чего не производишь . Как-то послушал , мне кажется это больной человек . Очень легко прославиться , предложив нерабочий день рождения как бы во имя здоровья. Ничего после этого не требуется, лишь бы прокукарекать .А вот дать человеку социальные гарантии не на словах , а на деле , СЛАБО . ГОТОВИТСЯ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ, ВЫБОРЫ НА НОСУ.