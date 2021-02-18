В России предложили учредить День здорового образа жизни

Спорт. Россия

Член Общественной палаты Российской Федерации, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить в России новый праздник - День здорового образа жизни.

Соответствующее предложение уже отправлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По мнению Хамзаева, в настоящее время здоровый образ жизни стал одним из основных составных элементов национальной идеи, сообщает RT.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», - говорится в обращении Хамзаева.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2021, 20:10
    Гость: Stalker

    Очередная показуха в советском стиле. Для здорового образа жизни необходимы доступные медицина и лекарства, хорошее питание, активный образ жизни и душевное спокойствие. А со всем этим у нас проблемы. Так что очередная памятная дата в календаре ничего не решит.

  5. 18.02.2021, 18:32
    Гость: Виктор.Красноярск

    Этот рюслян ехал бы к своим родичам. Конечно легко тунеядством заниматься , ни за что не отвечаешь ни чего не производишь . Как-то послушал , мне кажется это больной человек . Очень легко прославиться , предложив нерабочий день рождения как бы во имя здоровья. Ничего после этого не требуется, лишь бы прокукарекать .А вот дать человеку социальные гарантии не на словах , а на деле , СЛАБО . ГОТОВИТСЯ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ, ВЫБОРЫ НА НОСУ.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Фото с сайта kremlin.ru
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Что стоит за демаршем Лаврова?
Телеведущий Владимир Соловьев «похвалил» Гитлера за смелость и доблесть
Избранное
Власти Москвы ждут мигрантов. Дадут ли шанс гражданам России?
«Диванные войска»: молодежь России осталась глуха к истинному патриотизму
Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
Плюс дебилизация всей страны...
Бремя белого человека. Эффект Трампа
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Ты где, национальная идея?...
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде