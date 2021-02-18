В России предложили учредить День здорового образа жизни
Член Общественной палаты Российской Федерации, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить в России новый праздник - День здорового образа жизни.
Соответствующее предложение уже отправлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
По мнению Хамзаева, в настоящее время здоровый образ жизни стал одним из основных составных элементов национальной идеи, сообщает RT.
«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», - говорится в обращении Хамзаева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В смысле раз в году можно хорошо поесть
Очередная показуха в советском стиле. Для здорового образа жизни необходимы доступные медицина и лекарства, хорошее питание, активный образ жизни и душевное спокойствие. А со всем этим у нас проблемы. Так что очередная памятная дата в календаре ничего не решит.
А все остальные дни какими будут?!
маразм чиновников крепчает....Пора их на проверку в другое заведение.
Этот рюслян ехал бы к своим родичам. Конечно легко тунеядством заниматься , ни за что не отвечаешь ни чего не производишь . Как-то послушал , мне кажется это больной человек . Очень легко прославиться , предложив нерабочий день рождения как бы во имя здоровья. Ничего после этого не требуется, лишь бы прокукарекать .А вот дать человеку социальные гарантии не на словах , а на деле , СЛАБО . ГОТОВИТСЯ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ, ВЫБОРЫ НА НОСУ.