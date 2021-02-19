Стоимость биткоина на бирже превысила $53 000

20:45 19.02.2021

Цена биткоина в очередной раз обновила свой исторический максимум. Это следует из данных электронной криптовалютной биржи Coindesk. По данным площадки, на пике в пятницу стоимость криптовалюты достигала $53 990.

К 18:00 по мск цена стабилизировалась до уровня 53 153 долларов (+2,28%). Цена этой криптовалюты резко выросла за несколько месяцев. Так, 16 февраля цена биткоина преодолела отметку $50 000.

Росту стоимости биткоина не помешали даже скептические высказывания главы Tesla Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Сегодня Маск написал в своем Twitter, что весомые вложения в биткоин могут быть опасны для крупнейших компаний США. При этом на прошлой неделе Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов.

Ранее о криптовалюте также говорил и Билл Гейтс. Он заявил, что не держит биткоины и относится к криптовалюте нейтрально. Бизнесмен также признал, что не может прогнозировать развитие биткоина, так как курс первой криптовалюты остается «очень волатильным».