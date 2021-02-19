Стоимость биткоина на бирже превысила $53 000
Цена биткоина в очередной раз обновила свой исторический максимум. Это следует из данных электронной криптовалютной биржи Coindesk. По данным площадки, на пике в пятницу стоимость криптовалюты достигала $53 990.
К 18:00 по мск цена стабилизировалась до уровня 53 153 долларов (+2,28%). Цена этой криптовалюты резко выросла за несколько месяцев. Так, 16 февраля цена биткоина преодолела отметку $50 000.
Росту стоимости биткоина не помешали даже скептические высказывания главы Tesla Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Сегодня Маск написал в своем Twitter, что весомые вложения в биткоин могут быть опасны для крупнейших компаний США. При этом на прошлой неделе Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов.
Ранее о криптовалюте также говорил и Билл Гейтс. Он заявил, что не держит биткоины и относится к криптовалюте нейтрально. Бизнесмен также признал, что не может прогнозировать развитие биткоина, так как курс первой криптовалюты остается «очень волатильным».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то, думаю, эти непонятно как добытые за рубежами пирамидальные псевдо деньги могли бы послужить дополнительным отличным источником валюты для страны.
Достаточно брать с этих денег официальные налоги при их обмене на рубли, то есть создать государственные обменные пункты, где при обмене брать эти самые 13 процентов на день обмена их на рубли плюс ещё пару процентов за работу этого за офциального пункта. А другие варианты обмена считать жульничеством.
Источник валюты смешной и ненадёжный, но гораздо выгоднее, чем продажа невосполнимой нефти из запаса народных ископаемых. А уж что там купит государство на эти псевдоденьги, это его, государства, проблемы. Если не тянуть, то можно купить любой нужный товар...
А людям справку выдавать можно, если им нужно..что мол, сдал валюту и даже учитывать, как индивидуальных предпринимателей, типа самозарядных.
А борьба или учёт тут контртрпродуктивны. Государству валюта нужна, а не выявление школьников и молодых программистов. Это все же молодежное занятие, видимо...Пока курица несёт валютные яйца, надо этим пользоваться. Если голова есть.
А запрещать это глупо...само развалится...если где-то эти криптотугрики намыли, то явно истратили свои деньги или усилия..
Так мы, до конфетных фантиков дойдем!
Возможно. Но 10 лет прошло, пока держится. Даже дума планирует налоги с этих "денег" брать.
Хотя никто в России никаких условий для развития этого рынка раньше не создавал, это, вообще-то американо-китайские деньги..то есть используются деньги мирового рынка..и то, если их удастся кому-то снять..
в реальности, то что люди до сих послушно пользуются Талонами Кагала - демострирует непроходимую Глупость людей и отупление пропагандой.
вы вдумайтесь - Банки Больше НЕ НУЖНЫ!!!
вся эта машина Грабежа и Рабства может сдохнуть хоть завтра и Единственное что удерживает ее в живом состоянии это Террор Гоусарства не желающий выпускать своих крепостных на свободу..
Левые ваши поработители - запрет Биткойна в рф тому Очевидное подтверждение.
И что?Мне плакать или смеяться?