В России хотят узаконить старательскую деятельность для всех граждан

19:51 19.02.2021

Министерство финансов России готовит законопроект, который, в случае его одобрения, введет новый налог - на старательскую деятельность.

Данный документ коснется граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной онлайн-платформе.

При этом в Госдуме к данной инициативе отнеслись неоднозначно. Парламентарии согласны ее поддержать, но при этом признают, что проконтролировать работу старателей государству будет практически невозможно, пишет газета «Известия».

В Минвостокразвития «Известиям» сообщили, что законопроект «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

При этом в ведомстве уточнили, что в настоящее время законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию.

Законопроектом же вводится понятие «старательской деятельности» - поиск и извлечение драгоценных металлов, осуществляемый гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

Оформить статус старателя можно будет с помощью специального сервиса, на котором в режиме онлайн на интерактивной карте можно будет самостоятельно выбрать старательский участок (непромышленное месторождение с ограниченными запасами металла - от 1 до 20–30 кг).