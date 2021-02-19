В России хотят узаконить старательскую деятельность для всех граждан

Добыча золота путём промывания золотосодержащего песка

Министерство финансов России готовит законопроект, который, в случае его одобрения, введет новый налог - на старательскую деятельность.

Данный документ коснется граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной онлайн-платформе.

При этом в Госдуме к данной инициативе отнеслись неоднозначно. Парламентарии согласны ее поддержать, но при этом признают, что проконтролировать работу старателей государству будет практически невозможно, пишет газета «Известия».

В Минвостокразвития «Известиям» сообщили, что законопроект «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

При этом в ведомстве уточнили, что в настоящее время законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию. 

Законопроектом же вводится понятие «старательской деятельности» - поиск и извлечение драгоценных металлов, осуществляемый гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.

Оформить статус старателя можно будет с помощью специального сервиса, на котором в режиме онлайн на интерактивной карте можно будет самостоятельно выбрать старательский участок (непромышленное месторождение с ограниченными запасами металла - от 1 до 20–30 кг).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2021, 06:03
    Гость: частушка

    Я на севере была
    Золото копала,
    Если б не моя ...,
    С голоду пропала.

    А экологов кто-нибудь спрашивал?

  2. 20.02.2021, 04:54
    Гость: ДВП

    Наконец то хоть один закон в интересах народа хотят принять. На Колыме был закон такой,губернатора мафия убила в Москве. Такие деньги кавказская мафия не упустит,обложит старателей налогом своим. А так охотники рассказывали,иногда в Саянах находили жилы.

  3. 20.02.2021, 04:07
    Гость: Шило

    Да и так все стараются! Кто работать, и не зарабатывать, кто не работать, и хорошо жить!

  4. 20.02.2021, 01:49
    Гость: Чукча

    Последняя золотоскупка была закрыта в СССР в 1949 году.
    Она существовала при комбинате "Джугджурзолото".
    Никаких документов оформлять не требовалось. Были сектора на полигонах, куда можно было прийти, хоть со своей тачкой и инструментами, хоть взять прямо там и...катать до обморока пески. Промывали в проходнушках.
    Но это только летом. С июня по середину августа. Сдавали и там же скупка давала по желанию: либо рублями, либо товаром. Но нынешние иезуиты от власти придумают так, что никто не придёт с властью регистрироваться. Ну нет уже дурных. Просто всё это время тихо ручная и полупромышленная добыча шла. Даже вот по родной Чукотке есть кому шарить. Кто скупает у населения добытое не скажу. Но платят хорошо. И так думаю, что первые кто будет против - именно скупщики. Они люди не бедные и...готовьте стволы, господа, чтобы отстреливаться от минфина и МВД. Остап прав:"Почём опиум для народа?!"

  5. 19.02.2021, 23:55
    Гость: Красный

    "...вводится понятие «старательской деятельности» - поиск и извлечение драгоценных металлов, осуществляемый гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей..."
    ---
    От этого статуса "старателя - индивидуального предпринимателя" потом не отделаешься. Уже и месторождения никакого не будет, уже и старатель ничего добыть не сможет или состарится, а налоги ему будут приходить исправно. Наверняка они там пропишут такой размер добычи, что не выкопаешь никогда, даже если будешь копать и мыть в круглосуточном режиме 24 на 7.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Что стоит за демаршем Лаврова?
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Детишки», готовые распахнуть ворота лагерей смерти?
Телеведущий Владимир Соловьев «похвалил» Гитлера за смелость и доблесть
Избранное
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
Профессиональное отбеливание зубов
5 советов начинающему кулинару
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
«Мир сходит с ума»: «Оскар» только для геев, инвалидов и негров
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?