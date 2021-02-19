В России хотят узаконить старательскую деятельность для всех граждан
Министерство финансов России готовит законопроект, который, в случае его одобрения, введет новый налог - на старательскую деятельность.
Данный документ коснется граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной онлайн-платформе.
При этом в Госдуме к данной инициативе отнеслись неоднозначно. Парламентарии согласны ее поддержать, но при этом признают, что проконтролировать работу старателей государству будет практически невозможно, пишет газета «Известия».
В Минвостокразвития «Известиям» сообщили, что законопроект «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» уже находится на рассмотрении в правительстве. Его внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию.
При этом в ведомстве уточнили, что в настоящее время законно добывать золото могут лишь юрлица, получившие соответствующую лицензию.
Законопроектом же вводится понятие «старательской деятельности» - поиск и извлечение драгоценных металлов, осуществляемый гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательских участках непромышленным способом.
Оформить статус старателя можно будет с помощью специального сервиса, на котором в режиме онлайн на интерактивной карте можно будет самостоятельно выбрать старательский участок (непромышленное месторождение с ограниченными запасами металла - от 1 до 20–30 кг).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я на севере была
Золото копала,
Если б не моя ...,
С голоду пропала.
А экологов кто-нибудь спрашивал?
Наконец то хоть один закон в интересах народа хотят принять. На Колыме был закон такой,губернатора мафия убила в Москве. Такие деньги кавказская мафия не упустит,обложит старателей налогом своим. А так охотники рассказывали,иногда в Саянах находили жилы.
Да и так все стараются! Кто работать, и не зарабатывать, кто не работать, и хорошо жить!
Последняя золотоскупка была закрыта в СССР в 1949 году.
Она существовала при комбинате "Джугджурзолото".
Никаких документов оформлять не требовалось. Были сектора на полигонах, куда можно было прийти, хоть со своей тачкой и инструментами, хоть взять прямо там и...катать до обморока пески. Промывали в проходнушках.
Но это только летом. С июня по середину августа. Сдавали и там же скупка давала по желанию: либо рублями, либо товаром. Но нынешние иезуиты от власти придумают так, что никто не придёт с властью регистрироваться. Ну нет уже дурных. Просто всё это время тихо ручная и полупромышленная добыча шла. Даже вот по родной Чукотке есть кому шарить. Кто скупает у населения добытое не скажу. Но платят хорошо. И так думаю, что первые кто будет против - именно скупщики. Они люди не бедные и...готовьте стволы, господа, чтобы отстреливаться от минфина и МВД. Остап прав:"Почём опиум для народа?!"
"...вводится понятие «старательской деятельности» - поиск и извлечение драгоценных металлов, осуществляемый гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей..."
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От этого статуса "старателя - индивидуального предпринимателя" потом не отделаешься. Уже и месторождения никакого не будет, уже и старатель ничего добыть не сможет или состарится, а налоги ему будут приходить исправно. Наверняка они там пропишут такой размер добычи, что не выкопаешь никогда, даже если будешь копать и мыть в круглосуточном режиме 24 на 7.