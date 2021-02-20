Оборонным предприятиям предложили выходить на биржи

16:24 20.02.2021

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в условиях ограничения бюджетных возможностей российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, нужно подумать о привлечении средств через продажу ценных бумаг.

«Можно бы подумать и о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг, которые практически мы используем очень мало. Знаю, что в промышленности в целом это может быть чуть выше, а в ОПК это практически не используется, все надеются только на бюджетные средства, либо на прибыль предприятий, либо на кредитные средства», - заявил Борисов.

Также он отметил, что привлекаемые через продажу ценных бумаг средства дешевле заемных.

«Вопросы использования ценных бумаг, котировка на бирже, акционерный капитал, расширение за счет привлечения акционеров - эти механизмы активно работают во всем мире, у нас они не дают практически ничего. Это может быть серьезным резервом. Я думаю, что нам над этим придется работать. Это может быть серьезной компенсацией недостатка бюджетных средств», - цитирует «Интерфакс» слова вице-премьера.