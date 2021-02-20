Оборонным предприятиям предложили выходить на биржи
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в условиях ограничения бюджетных возможностей российским промышленным предприятиям, в том числе работающим по гособоронзаказу, нужно подумать о привлечении средств через продажу ценных бумаг.
«Можно бы подумать и о более серьезном привлечении внебюджетных средств через механизмы реализации ценных бумаг, которые практически мы используем очень мало. Знаю, что в промышленности в целом это может быть чуть выше, а в ОПК это практически не используется, все надеются только на бюджетные средства, либо на прибыль предприятий, либо на кредитные средства», - заявил Борисов.
Также он отметил, что привлекаемые через продажу ценных бумаг средства дешевле заемных.
«Вопросы использования ценных бумаг, котировка на бирже, акционерный капитал, расширение за счет привлечения акционеров - эти механизмы активно работают во всем мире, у нас они не дают практически ничего. Это может быть серьезным резервом. Я думаю, что нам над этим придется работать. Это может быть серьезной компенсацией недостатка бюджетных средств», - цитирует «Интерфакс» слова вице-премьера.
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У него же левый глаз с прищуром. Это он на новый лад предупредил производственников по-медведевски: "денег нет, но вы держитесь!"
Лет через 10 весь ВПК перейдет под управление Америки, как Русал. За что боролись...
всю жизнь ОКРы за 50% подписывал
Опять визитка Навального-либераста!
Это что-то новое.Получается любое частное лицо может купить боевые танки,самолеты,пушки и т.д?