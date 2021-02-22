Глава МИД Германии заявил о «низшей точке» в отношениях России и ЕС

13:45 22.02.2021

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил за подготовку дополнительных санкций в отношении Кремля из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом министр заявил на встрече в Брюсселе, где сегодня главы МИД стран ЕС обсуждают введение ограничений против Москвы.

«В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — сказал министр иностранных дел.

Ранее СМИ писали, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России и укажет на «позорное» обращение с Навальным.

Алексея Навального задержали после возвращения из ФРГ 17 февраля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как оппозиционер не отмечался в ведомстве, пока находился на лечении в Берлине после отравления. После того как 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», США, Германия и Великобритания потребовали немедленно выпустить его на свободу.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал приговор Алексею Навальному далеким от стандартов правовых стран.