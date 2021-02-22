Глава МИД Германии заявил о «низшей точке» в отношениях России и ЕС
Глава МИД Германии Хайко Маас выступил за подготовку дополнительных санкций в отношении Кремля из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом министр заявил на встрече в Брюсселе, где сегодня главы МИД стран ЕС обсуждают введение ограничений против Москвы.
«В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — сказал министр иностранных дел.
Ранее СМИ писали, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России и укажет на «позорное» обращение с Навальным.
Алексея Навального задержали после возвращения из ФРГ 17 февраля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как оппозиционер не отмечался в ведомстве, пока находился на лечении в Берлине после отравления. После того как 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», США, Германия и Великобритания потребовали немедленно выпустить его на свободу.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал приговор Алексею Навальному далеким от стандартов правовых стран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наглое отождевствление осуждение Навального с гос-вом России, или с Москвой, это безобразие на уровне Евросоюза подхватившей Англией подтверждает ПОЗОРНУЮ-ПРЕДВОРИТЕЛЬНУЮ договорённость, причинить как можно быльше вреда гос-ву, а не отдельным властным лицам России.
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Если англосаксы расчитывают, что таким образом подталкнут молодёж России на новые ПРОТЕСНЫЕ ДВИЖЕНИЯ,смею предупредить, ДВАЖДЫ по одной и той-же теме, молодёж от протестные движении ОТКАЖЕТСЯ.
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Во преки договорённостям,АНГЛОСАКСЫ продвинулась в период КАТАСТРОЙКИ к границам России,а неЕе наоборот.....
«Северный поток» - это проект, делающий Германию монополистом по снабжению газом Европы, выгодный соответственно только Германии. Когда обе ветки заработают на полную мощность, отрезать от газа можно будет не только Украину, но и Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Беларусь, Прибалтику, да и саму европейскую Россию.
Предпочитаешь харю Несмываемого из бункера пихать во все щели?
Многовековая история отношений Европы и России продолжается без каких -либо изменений в отношениях по сути.Неинтересно,надоело.собачий лай начинают наиболее мелкие шавки как,а потом басят псы покрупнее.И так много столетий к ряду....
Молодца германский МИДовец, все прям по американской методичке шпарит. И не придраться.