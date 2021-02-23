Минтруд расширит список сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию

Минтруда и соцзащиты РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено расширить список работников, которые получат право досрочного выхода на пенсию.

Ожидается, что изменения коснутся сотрудников, которым необходимо постоянно проходить курсы повышения квалификации. В частности, предлагается включить периоды обучения (когда за работником сохраняются рабочие места и зарплата, а также идут отчисления на обязательное пенсионное страхование) в общий трудовой стаж, сообщает «Российская газета».

Данные изменения могут коснутся, например, медицинских работников, сотрудников общественного транспорта и учителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2021, 11:46
    Гость: Шило

    На сколько,я понял депутвты всех уровней имеют право на досрочную, достойную персию с сохранением оклада!

  2. 23.02.2021, 10:46
    Гость: Работники трудных

    и вредных профессий должны получать высокую зарплату и пенсию, размером как у депутатов, но срок выхода на пенсию должен быть у всех одинаков.

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