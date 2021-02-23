Минтруд расширит список сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию
Министерство труда и социальной защиты РФ намерено расширить список работников, которые получат право досрочного выхода на пенсию.
Ожидается, что изменения коснутся сотрудников, которым необходимо постоянно проходить курсы повышения квалификации. В частности, предлагается включить периоды обучения (когда за работником сохраняются рабочие места и зарплата, а также идут отчисления на обязательное пенсионное страхование) в общий трудовой стаж, сообщает «Российская газета».
Данные изменения могут коснутся, например, медицинских работников, сотрудников общественного транспорта и учителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На сколько,я понял депутвты всех уровней имеют право на досрочную, достойную персию с сохранением оклада!
и вредных профессий должны получать высокую зарплату и пенсию, размером как у депутатов, но срок выхода на пенсию должен быть у всех одинаков.
да. Могут коснуться , а могут и не коснутся. Все зависит от МВФ и ФРС.