Минтруд расширит список сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию

09:57 23.02.2021

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено расширить список работников, которые получат право досрочного выхода на пенсию.

Ожидается, что изменения коснутся сотрудников, которым необходимо постоянно проходить курсы повышения квалификации. В частности, предлагается включить периоды обучения (когда за работником сохраняются рабочие места и зарплата, а также идут отчисления на обязательное пенсионное страхование) в общий трудовой стаж, сообщает «Российская газета».

Данные изменения могут коснутся, например, медицинских работников, сотрудников общественного транспорта и учителей.