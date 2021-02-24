За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

14:54 24.02.2021

Депутаты Госдумы разрабатывают вопрос об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдуы Ирину Яровую, за оскорбление ветеранов может быть введена ответственность в виде тюремного заключения на срок до 5 лет и штрафа до 5 млн рублей.

Соответствующие поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля.

По словам Яровой, данные поправки направлены на то, "чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам".

Ответственность предполагается ввести за "действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов <…> оскорблять память ушедших".

Подобные действия депутаты предлогают приравнять к реабилитации нацизма.

Авторы поправок — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский. Соавторы — Яровая и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.