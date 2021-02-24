За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет

Депутаты Госдумы разрабатывают вопрос об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдуы Ирину Яровую, за оскорбление ветеранов может быть введена ответственность в виде тюремного заключения на срок до 5 лет и штрафа до 5 млн рублей.

Соответствующие поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. В первом чтении документ единогласно приняли 10 февраля.

По словам Яровой, данные поправки направлены на то, "чтобы никто и никогда не остался безнаказанным за преступления, которые подлы и циничны по отношению к ветеранам".

Ответственность предполагается ввести за "действия, которые будут оскорблять память, оскорблять ветеранов <…> оскорблять память ушедших".
Подобные действия депутаты предлогают приравнять к реабилитации нацизма.

Авторы поправок — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский. Соавторы — Яровая и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 23:38
    Гость: ккк

    Нельзя оскорблять также ветеранов Госдумы, ветеранов АП, ветеранов Газпрома и Роснефти. Остальных - пожалуйста))

  2. 24.02.2021, 23:11
    Гость: Евгений В

    Вот так будет скорее всего. А этот ханжеский, иначе не назовешь, закон для репрессий в отношение недовольных властью удобный и будет применяться, когда нужно через провокации.

  3. 24.02.2021, 23:04
    Гость: Евгений В

    В этом случае надо посадить всю власть, начиная с президента. Все оскорбления ветеранов идут от власти. Я помню, как пропагандировалась теория, что чем скорее вымрут старики, тем жизнь остальных сразу начнет улучшаться, а откуда, разве не от высших чиновников пошло словечко "нищеброды", а власовский флаг на Параде Победы? А какую ненависть проповедовали к ветеранам войны и вообще к офицерам Советской Армии глашатаи уничтожения Советского Союза? А сейчас перекрасились. Ветеранам не под силу обращаться в суды за оскорбление, знаю по себе, это тяжелейшая и нервная тягомотина. А если тебя оскорбит детка бандита или олигарха, или властного лица, то какой суд? Поэтому это будут исполнять всевозможные провокаторы, как в деле Навального, которое явно спровоцировано Для уважения к Ветеранам, закон этой антинародной, по многим признакам, думы и совершенно не нужен. Есть высший божественный Закон о нравственности и человечности по отношению к старшим, который не выполняется, прежде всего, властью РФ кремля и самой думой.
    Я еще Ветеран Труда СССР и Ветеран Атомной промышленности СССР (медали такие есть) и прекрасно помню отношение Советской Власти и вообще простых граждан к Ветеранам, без всяких специальных законов. Оскорбление Ветерана было не мыслимым во все времена. А власть РФ совершенно чуждая и враждебная для Ветеранов, а вот ханжеского в ней с избытком, начиная от инициативы этого нового закона. А что стоит думский закон о неподсудности и обнулении? Вообще позорище.

  4. 24.02.2021, 22:48
    Гость: тд

    Квартиры дали им в основном сто лет назад С депутскими заслуженными при невидимой руке рынка не сравнить ни в метражахт,ни а классе,спец больниц для ветеранов нет,для депутатов хоть частные с их получкой ,хоть спецведомственнве даром,на Мальдивы ветеранам дорогу не оплачивают,транспорт у депутатов тоже льгота и ещё персоналки ветераны в автобус войти не в силах.Пенсии в разы меньше(чай не лихие 90 инерция борьбы с привилегиями).ель-цинизм не спрятать.

  5. 24.02.2021, 22:34
    Гость: тд

    Герой антисоветской РФ..присягавший СССР,Советскому народу,конституционному строю-Социализму ...офицеры
    Дудаев,Масхадов,георгадзе,эльчебей,Алиев,Наливайченко ипр.тоже присягали СССР.(ничего не поделаешь он их предал-развалился под гнетом Беловежской филькиной грамоты )

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