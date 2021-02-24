Премьер Армении усомнился в боеспособности российских «Искандеров»

10:48 24.02.2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов». Об этом он заявил в интервью изданию 1in.am. Напомним, «Искандеры» стоят на вооружении армии Армении.

Таким образом политик прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал премьер-министр.

Когда репортер уточнил у него, разве так бывает, Пашинян добавил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

Армения первой и пока единственной из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Их показывали на военном параде в Ереване в 2016 году. У ВС Армении есть четыре ракетные установки «Искандер» экспортной версии. СМИ писали, что они применялись против Азербайджана в ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе было прекращены в ночь на 10 ноября 2020 года В соответствии с соглашениями, заключенными при посредничестве России, Азербайджан получил контроль примерно над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.