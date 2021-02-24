Премьер Армении усомнился в боеспособности российских «Искандеров»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов». Об этом он заявил в интервью изданию 1in.am. Напомним, «Искандеры» стоят на вооружении армии Армении.
Таким образом политик прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты „Искандер“ не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал премьер-министр.
Когда репортер уточнил у него, разве так бывает, Пашинян добавил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».
Армения первой и пока единственной из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Их показывали на военном параде в Ереване в 2016 году. У ВС Армении есть четыре ракетные установки «Искандер» экспортной версии. СМИ писали, что они применялись против Азербайджана в ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе было прекращены в ночь на 10 ноября 2020 года В соответствии с соглашениями, заключенными при посредничестве России, Азербайджан получил контроль примерно над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Является премьером. Тоже на десять процентов. Никол - 10%.
Ну почему же знал одного попугая ,а за ним весь народ повторял ,что Александр Двурогий родом с ихних краёв, что Башня (девичья) ровесница пирамид ,а Кремль строил зодчий Керимли.
Тупые покупают экипажи на Украине и укомплектовывают рассчёты (Азерб.Грузия) , а в армении предатели поступили умнее. Или не применяли их, или долбанули спецом по своим. На суде всё вскроется
Посадить бы это небритое дурацкое чучело верхом на ракету,да проверить "боеспособность" в сторону куева :))
Пашинян вернее Туркникол это мешок с ушами который привели к власти внешние силы при содействии охлоса и внутренних врагов Армении (денежных мешков) для которых деньги не пахнут. Наши русские братья не оброщайте внимание на послания этого дебила ,будьте внимательны Пашинян это проект ,,Навальный,, МИ-6 для Армении. Эта скотина вывела на неприкрытую ПВО позицию Искандеры и подставила под удар турецких БПА.Он и его шобла сделала всё чтоб проиграть войну и сдать Арцах за определённую плату. Будьте бдительны, Соросятовские крысы есть и в России, они будут готовы сдать Россию ТНК.Сейчас предчувствуя скорый уход в небытиё эта продажная шкура делает всё чтоб оторвать Армению от России, ведь под это он тоже получал бабло. Пашиняна ждёт участь Чаушеску Николая и Елены, только в армянском варианте персонажей будь чуть поболее. Вернём всё проданное этими крысами.