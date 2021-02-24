Итальянский винодел из фильма про «дворец Путина» получил гражданство РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства итальянцу Маттео Колетти.
«Принять в гражданство Российской федерации следующих лиц: (…) Маттео Колетти, родившегося 21 декабря 1980 г. в Италии», - говорится в указе.
При этом в Telegram-канале «Протестный Петербург» обратили внимание на то, что Колетти является тем самым итальянским виноделом, который создает вина в «Усадьбе Дивноморское» (фигурировала в фильме Навального «Дворец для Путина»).
«В расследовании "Дворец для Путина" Навальный назвал винодельческий комплекс "Усадьба Дивноморское" частью резиденции президента под Геленджиком», - говорится в сообщении Telegram-канала.
Напомним, что в фильме-расследовании сообщалось, что неподалеку от территории дворца имеется почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, под ВОРОЖЕНЕМ, русские люди жили в вогончиках из средней азии,Узбекистан, Казахстан итд. десятилетиями ожидали получит гражданство России, кто знает как этот вопрос разрешился или всё ещё русские ОЖИДАЮТ..а?
Помните, в СССР "знатная доярка", "знатный шахтер", "знатный металлург", а сейчас что? "Новый дворянин"- чиновник, его дети, иностранцы на службе режима, то есть государевой. Власть "новые дворяне"- уже откровенно копирует "старый режим" до 1917г.
Абсолютная оторванность от народа.
Награды и звания и имения раздают исключительно в своём кругу, в СМИ нескончаемый балаган и болтология про демократию и движение страны к новым свершениям, а внутри структуры полностью прогнивший режим состоящий из полукриминала с вторым паспортом Лондона или израиля.
Так Путин расширяет "Русский мир", потому что за рубежом русских не осталось.
Видимо достройку дворца ускорили в повышенном темпе.
иноземный актёр... боксёр...боец...виноделЕц... - паспорт России? да ради Бога! какие проблемы?!
А русский "унесённый ветром" будет лбом стены бюрократов годами расшибать за то, чтобы вернуться на Родину.