Итальянский винодел из фильма про «дворец Путина» получил гражданство РФ

22:01 24.02.2021

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства итальянцу Маттео Колетти.

«Принять в гражданство Российской федерации следующих лиц: (…) Маттео Колетти, родившегося 21 декабря 1980 г. в Италии», - говорится в указе.

При этом в Telegram-канале «Протестный Петербург» обратили внимание на то, что Колетти является тем самым итальянским виноделом, который создает вина в «Усадьбе Дивноморское» (фигурировала в фильме Навального «Дворец для Путина»).

«В расследовании "Дворец для Путина" Навальный назвал винодельческий комплекс "Усадьба Дивноморское" частью резиденции президента под Геленджиком», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, что в фильме-расследовании сообщалось, что неподалеку от территории дворца имеется почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы.