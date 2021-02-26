Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

21:24 26.02.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений. Речь идет об инициативе архитектурного сообщества восстановить на площади памятник Феликсу Джержинскому скульптора Вучетича или установить памятник Александру Невскому.

Голосование по этому вопросу стартовало 25 февраля на интернет-площадке «Активный гражданин».

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», - написал Собянин в своем блоге.

По мрению градоначальника, памятники должны не раскалывать, а объединять общество, поэтому будет правильным остановить процесс голосования и пока «оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

В первый же день голосования появились сведения о «накрутке» голосов за памятник Невскому на Лубянской площади в Москве. В частности, Захар Прилепин, один из авторов инициативы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку, заявил о скупке голосов «за Невского». В своем телеграм-канале он написал, что ряд высокопоставленных кабинетов якобы отдали прямое указание на то, чтоб «вытянуть» Невского. Для этого, по его словам, в числе прочих используется схема скупки голосов.

Кроме того, BBC со ссылкой на источники в Кремле и мэрии Москвы сообщало, что власти поддерживают установку памятника Александру Невскому вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому и прилагают усилия, чтобы он победил на онлайн-голосовании.