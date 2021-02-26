Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений. Речь идет об инициативе архитектурного сообщества восстановить на площади памятник Феликсу Джержинскому скульптора Вучетича или установить памятник Александру Невскому.

Голосование по этому вопросу стартовало 25 февраля на интернет-площадке «Активный гражданин». 

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», - написал Собянин в своем блоге.

По мрению градоначальника, памятники должны не раскалывать, а объединять общество, поэтому будет правильным остановить процесс голосования и пока «оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

В первый же день голосования появились сведения о «накрутке» голосов за памятник Невскому на Лубянской площади в Москве. В частности, Захар Прилепин, один из авторов инициативы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку, заявил о скупке голосов «за Невского». В своем телеграм-канале он написал, что ряд высокопоставленных кабинетов якобы отдали прямое указание на то, чтоб «вытянуть» Невского. Для этого, по его словам, в числе прочих используется схема скупки голосов.

Кроме того, BBC со ссылкой на источники в Кремле и мэрии Москвы сообщало, что власти поддерживают установку памятника Александру Невскому вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому и прилагают усилия, чтобы он победил на онлайн-голосовании.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (15)
Выбор читателей
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
«России пора очнуться, пора сменить одежды - сменить костюмы от Гуччи и Ив Сен-Лорана на одежду фабрики "Большевик", а если нужно, то и на бронежилеты»
Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики
Избранное
«Вагнеровцы» и другие провалы: киевский режим расписывается во лжи и преступлениях
«Видно начало конца»: когда прекратится пандемия коронавируса
Власти Москвы ждут мигрантов. Дадут ли шанс гражданам России?
Как лучше хранить искусственные цветы
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
«Одиночество Путина всё очевиднее. Народ, который ждал от Путина концепцию русского развития, формулу нового рывка, так и не дождался их»
Преимущества и недостатки электромобилей
Опять по закону гор: Братья-омоновцы расстреляли экс-чиновника в Дагестане
«Детишки», готовые распахнуть ворота лагерей смерти?
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу