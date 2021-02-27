Иностранные дипломаты возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Послы зарубежных стран пришли 27 февраля на Москворецкий мост, где ровно шесть лет назад был застрелен российский политик Борис Немцов. В частности, к стихийному мемориалу возложили цветы послы США, Великобритании, Латвии, Канады.

«Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю 6-й годовщины жестокого убийства Бориса Немцова, российского политика, приверженного делу лучшего будущего для своей страны и своих сограждан. Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе», — написала в Twitter  пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

Посольство Великобритании отметило в Twitter, что Борис Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России».

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».

В этом году московские власти решили не препятствовать возложению цветов к мемориалу Бориса Немцова, однако не позволили проводить традиционный марш его памяти. Запрет объяснили ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима, напоминает «Коммерсант». Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2021, 14:58
    Гость: ?

    При такой любвеобильности и имея несколько семей,когда покойный успевал политикой заниматься?

  2. 27.02.2021, 14:57
    Гость: Ага

    ...есть, оказывается и другие, кроме послов США, Великобритании, Латвии и Канады , кто чтит память мерзкого бл...на.

  4. 27.02.2021, 14:49
    Гость: ВДВ

    Тема не раскрыта! Дурицкая приехала?А, жёны и 10 детей?Опять мост мусором завалят, нет чтобы на могилу сходить.Дипломаты СШП и Латвиии другие не понимают, что своим посещением "засветили" , этого "патриота-мошенника в законе"!

  5. 27.02.2021, 14:49
    Гость: Да ты, шо!

    Вы хотите сказать, что все 200 камер должны были работать на продажную шкуру?

Все комментарии (19)
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