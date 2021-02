Иностранные дипломаты возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

Послы зарубежных стран пришли 27 февраля на Москворецкий мост, где ровно шесть лет назад был застрелен российский политик Борис Немцов. В частности, к стихийному мемориалу возложили цветы послы США, Великобритании, Латвии, Канады.

«Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю 6-й годовщины жестокого убийства Бориса Немцова, российского политика, приверженного делу лучшего будущего для своей страны и своих сограждан. Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе», — написала в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021