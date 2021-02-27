Иностранные дипломаты возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова

12:39 27.02.2021

Послы зарубежных стран пришли 27 февраля на Москворецкий мост, где ровно шесть лет назад был застрелен российский политик Борис Немцов. В частности, к стихийному мемориалу возложили цветы послы США, Великобритании, Латвии, Канады.

«Посол Салливан присоединился к коллегам по случаю 6-й годовщины жестокого убийства Бориса Немцова, российского политика, приверженного делу лучшего будущего для своей страны и своих сограждан. Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе», — написала в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021

Посольство Великобритании отметило в Twitter, что Борис Немцов «пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России».

Посол @DeborahBronnert почтила память Бориса #Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России pic.twitter.com/e84yU84eHE — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) February 27, 2021

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».

Honored to be together with my colleagues Ambassadors to pay tribute to Boris Nemtsov - a true defender of democracy in Russia. Assassinated today 6 years ago. Moscow, Bolshoy Moskvoretsky bridge. pic.twitter.com/ebrQ1gCL6F — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) February 27, 2021

В этом году московские власти решили не препятствовать возложению цветов к мемориалу Бориса Немцова, однако не позволили проводить традиционный марш его памяти. Запрет объяснили ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима, напоминает «Коммерсант». Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.