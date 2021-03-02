«Аэрофлот» запустит платный интернет на коротких авиарейсах

Компания "Аэрофлот" планирует с апреля ввести на своих коротких рейсах платный интернет, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

На сегодняшний день авиаперевозчик предоставляет интернет только на своих широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.

Теперь "Аэрофлот" собирается оборудовать доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов семейства Airbus A320.  Таким образом, все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа.

Стоимость оборудования одного Airbus А320 доступом в интернет достигает 500 тыс. долларов, провайдером услуг связи станет российская компания "Стек.ком".  Стоимость интернета для пассажиров будет варьироваться от 5 до 25 долларов. 

Как пишет издание, вопрос запуска интернета на своих рейсах также прорабатывают авиакомпании Utair и "Уральские авиалинии".  Компания S7, а также самолеты авиакомпаний "Россия" и "Победа" не планируют предоставлять подобную услугу. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 13:41
    Гость: от 5 до 25 долларов.

    А вот меня в академии Плеханова учили, что единственной расчетной единицей в РФ является российский рубль, состоящий из 100 копеек.

  2. 02.03.2021, 10:57
    Гость: Дык...

    Да!!! Это в духе капитализма!
    Зарабатывая на перевозках почему бы не подработать на оказании услуг!
    Предлагаю расширить перечень! Кроме интернета можно оказывать услуги прачешной, пока долетел твои трусы выстираны и отглажены. Само собой просится реклама! За час полёта можно впарить пассажиру сотни ему не нужных товаров. О!!! Стриптиз!!! А то стюардессы обьявили о взлёте, потом о посадке, и всё.. Так пусть между делом займутся делом, и пассажирам не спать, и им дополнительные бонусы в трусы!.. А про интимные услуги вааще молчу... Клондайк!.. Только тс-с!... Ну вы понимаете, скрепы, там, и прочая мораль... Хе-хе...
    Включите вашу фантазию, господа!..

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