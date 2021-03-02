«Аэрофлот» запустит платный интернет на коротких авиарейсах

08:50 2.03.2021

Компания "Аэрофлот" планирует с апреля ввести на своих коротких рейсах платный интернет, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

На сегодняшний день авиаперевозчик предоставляет интернет только на своих широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.

Теперь "Аэрофлот" собирается оборудовать доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов семейства Airbus A320. Таким образом, все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа.

Стоимость оборудования одного Airbus А320 доступом в интернет достигает 500 тыс. долларов, провайдером услуг связи станет российская компания "Стек.ком". Стоимость интернета для пассажиров будет варьироваться от 5 до 25 долларов.

Как пишет издание, вопрос запуска интернета на своих рейсах также прорабатывают авиакомпании Utair и "Уральские авиалинии". Компания S7, а также самолеты авиакомпаний "Россия" и "Победа" не планируют предоставлять подобную услугу.