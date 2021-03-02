«Аэрофлот» запустит платный интернет на коротких авиарейсах
Компания "Аэрофлот" планирует с апреля ввести на своих коротких рейсах платный интернет, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.
На сегодняшний день авиаперевозчик предоставляет интернет только на своих широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777, которые в основном выполняют дальнемагистральные рейсы.
Теперь "Аэрофлот" собирается оборудовать доступом в интернет 16 своих среднемагистральных самолетов семейства Airbus A320. Таким образом, все новые машины семейства Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа.
Стоимость оборудования одного Airbus А320 доступом в интернет достигает 500 тыс. долларов, провайдером услуг связи станет российская компания "Стек.ком". Стоимость интернета для пассажиров будет варьироваться от 5 до 25 долларов.
Как пишет издание, вопрос запуска интернета на своих рейсах также прорабатывают авиакомпании Utair и "Уральские авиалинии". Компания S7, а также самолеты авиакомпаний "Россия" и "Победа" не планируют предоставлять подобную услугу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот меня в академии Плеханова учили, что единственной расчетной единицей в РФ является российский рубль, состоящий из 100 копеек.
Да!!! Это в духе капитализма!
Зарабатывая на перевозках почему бы не подработать на оказании услуг!
Предлагаю расширить перечень! Кроме интернета можно оказывать услуги прачешной, пока долетел твои трусы выстираны и отглажены. Само собой просится реклама! За час полёта можно впарить пассажиру сотни ему не нужных товаров. О!!! Стриптиз!!! А то стюардессы обьявили о взлёте, потом о посадке, и всё.. Так пусть между делом займутся делом, и пассажирам не спать, и им дополнительные бонусы в трусы!.. А про интимные услуги вааще молчу... Клондайк!.. Только тс-с!... Ну вы понимаете, скрепы, там, и прочая мораль... Хе-хе...
Включите вашу фантазию, господа!..
доплачивать когда вынудят?
летали без интернета?