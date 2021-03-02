В России за год выпустили почти на 20% меньше книг

Тиражи печатных книг в 2020 году снизились на 19% с 435,1 млн экземпляров в 2019 году до 351,4 млн экземпляров, пишет РБК.

Как отмечает издание, сильнее всего упали тиражи религиозной литературы (на 34,5%). Далее следуют литературно-художественных изданий (на 21%), книг для детей и юношества (18%), научной литературы (на 11%).

Увеличение тиража смогли показать два из 10 издательства, причем оба они выпускают книги для детей, в частности раскраски "Симбат".

Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет — лишь 21%.

В прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент трдиционно считался наиболее динамично развивающимся. Общий тираж всех учебных и методических изданий в 2020 году снизился на 19%.

Падение тиражей книгоиздатели связывают с пандемией и временным закрытием книжных магазинов. Отмечается, что в августе, когда наблюдается рост спроса на книжную продукцию, многие магазины просто не открылись, так как не работали дистрибьюторы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2021, 14:04
    Гость: личный опыт

    логично, на слуху одни и те же прикормленные "писатели". Переливают из пустого в порожнее, ни одной оригинальной идеи, только чушь пишут.

  2. 02.03.2021, 13:34
    Гость: Шило

    Я вще удивляюсь, что молодежь, СМСки читает!? Какие книги? Кому, при нашем обазовании они нужны!?

  5. 02.03.2021, 11:18
    Гость: изощренная политика

    Меньше книг, меньше информации, меньше знаний, закроем интернет, закроем рты оппозиции, создадим провластные карманные партии, введет тайный запрет на развитие реальной экономики страны, только сырьевая колония - вот она реальная политика внутри страны антинародного лобби космополитов. Превратить людей в безграмотное, послушное и бесправное стадо баранов.

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