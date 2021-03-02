В России за год выпустили почти на 20% меньше книг
Тиражи печатных книг в 2020 году снизились на 19% с 435,1 млн экземпляров в 2019 году до 351,4 млн экземпляров, пишет РБК.
Как отмечает издание, сильнее всего упали тиражи религиозной литературы (на 34,5%). Далее следуют литературно-художественных изданий (на 21%), книг для детей и юношества (18%), научной литературы (на 11%).
Увеличение тиража смогли показать два из 10 издательства, причем оба они выпускают книги для детей, в частности раскраски "Симбат".
Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет — лишь 21%.
В прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент трдиционно считался наиболее динамично развивающимся. Общий тираж всех учебных и методических изданий в 2020 году снизился на 19%.
Падение тиражей книгоиздатели связывают с пандемией и временным закрытием книжных магазинов. Отмечается, что в августе, когда наблюдается рост спроса на книжную продукцию, многие магазины просто не открылись, так как не работали дистрибьюторы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
логично, на слуху одни и те же прикормленные "писатели". Переливают из пустого в порожнее, ни одной оригинальной идеи, только чушь пишут.
Я вще удивляюсь, что молодежь, СМСки читает!? Какие книги? Кому, при нашем обазовании они нужны!?
но только не для изучающих тору и талмуд.
навечно обнуленного.
Меньше книг, меньше информации, меньше знаний, закроем интернет, закроем рты оппозиции, создадим провластные карманные партии, введет тайный запрет на развитие реальной экономики страны, только сырьевая колония - вот она реальная политика внутри страны антинародного лобби космополитов. Превратить людей в безграмотное, послушное и бесправное стадо баранов.