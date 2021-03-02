В России за год выпустили почти на 20% меньше книг

10:22 2.03.2021

Тиражи печатных книг в 2020 году снизились на 19% с 435,1 млн экземпляров в 2019 году до 351,4 млн экземпляров, пишет РБК.

Как отмечает издание, сильнее всего упали тиражи религиозной литературы (на 34,5%). Далее следуют литературно-художественных изданий (на 21%), книг для детей и юношества (18%), научной литературы (на 11%).

Увеличение тиража смогли показать два из 10 издательства, причем оба они выпускают книги для детей, в частности раскраски "Симбат".

Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет — лишь 21%.

В прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент трдиционно считался наиболее динамично развивающимся. Общий тираж всех учебных и методических изданий в 2020 году снизился на 19%.

Падение тиражей книгоиздатели связывают с пандемией и временным закрытием книжных магазинов. Отмечается, что в августе, когда наблюдается рост спроса на книжную продукцию, многие магазины просто не открылись, так как не работали дистрибьюторы.