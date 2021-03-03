Мошенники стали обманывать граждан обещанием выплат с «Госуслуг»

11:31 3.03.2021

Преступники придумали новый способ получения сведений о банковских картах россиян под видом денежных выплат от портала госуслуг. Об этом пишет РИА «Новости».

Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.

Письмо от мошенников содержит типичные для сообщений с настоящего портала элементы. В самом тексте говорилось, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете. При этом для идентификации в личном кабинете необходимо сообщить номер СНИЛС.

По словам эксперта Сколково–РЭШ Егора Кривошея, в ближайшее время ожидается рост числа таких рассылок. Основные риски при этом — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам с персональной информацией. В случае мошенничества он советует обратиться в техподдержку сайта госуслуг, сменить пароль и написать заявление в полицию о мошенничестве.