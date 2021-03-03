Мошенники стали обманывать граждан обещанием выплат с «Госуслуг»
Преступники придумали новый способ получения сведений о банковских картах россиян под видом денежных выплат от портала госуслуг. Об этом пишет РИА «Новости».
Пользователи получают электронное письмо, напоминающее сообщение с сайта. Там злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат.
Письмо от мошенников содержит типичные для сообщений с настоящего портала элементы. В самом тексте говорилось, что его получателю положены социальные компенсации, которые можно оформить в личном кабинете. При этом для идентификации в личном кабинете необходимо сообщить номер СНИЛС.
По словам эксперта Сколково–РЭШ Егора Кривошея, в ближайшее время ожидается рост числа таких рассылок. Основные риски при этом — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам с персональной информацией. В случае мошенничества он советует обратиться в техподдержку сайта госуслуг, сменить пароль и написать заявление в полицию о мошенничестве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для этого и создавались эти медвежьи услуги
что ноги всех подобных мошенников растут именно с самой структуры.
Осенью 2016-го я получал паспорт взамен "утерянного", который "затерялся" в отделе полиции Ростовского аэропорта.
Примерно через месяц после получения мне пришло СМС с предложением оценить работу отдела по выдаче мне паспорта. Всё было вроде бы прилично, кроме аббревиатуры названия органов полиции, её несоответствия, т.к. я как пенсионер МВД времён СССР разбираюсь в ней.
только начало.