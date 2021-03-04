В Минкультуры анонсировали смягчение ограничений на посещение музеев

20:06 4.03.2021

Допустимую численность экскурсионных групп в музеях могут увеличить до 15 человек. Об этом ТАСС рассказал директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александр Воронко.

«Сейчас предписано проведение экскурсий в количестве не более пяти посетителей одновременно. Мы рассчитываем, что это ограничение будет снято», – приводит его слова агентство.

По словам директора департамента, экскурсионные группы могут быть расширены минимум до 15 человек. Минкультуры намерено издать соответствующую рекомендацию до середины марта.

Решение об увеличении групп будут принимать главы регионов, а количество человек в группе определят директора музеев. «Рассчитываем, что это будет не меньше 15 человек, и это позволит музеям работать более активно», – сказал Воронко. При этом посетители музеев обязаны будут соблюдать введенные меры профилактики COVID-19.

Ранее в Минкультуры заявили, что Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать федеральные музеи. Группы школьников могут состоять из 25-30 человек, все они должны быть учащимися одного класса.