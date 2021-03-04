Кабмин потратит 211 млрд руб. на увеличение охвата аудитории госсми

20:35 4.03.2021

Правительство РФ в ближайшие четыре года намерено потратить более 211 млрд рублей на увеличение охвата аудитории телеканала RT, а также на повышение цитируемости агентства «Россия сегодня» и усиление влиятельности других госсми. Раньше траты государства на эту программу составляли 177,1 млрд рублей за 4 года, отмечают «Новые Известия».

Изначально на финансирование телевидения и электронных СМИ государство планировало потратить сумму, которая меньше нынешней в полтора раза. В действующей редакции программы на поддержку RT, «Российской газеты» и «России сегодня», куда входят РИА «Новости», Sputnik и другие проекты, на 2021 год было заложено 34,02 млрд, на 2022 — 34,08 млрд, на 2023 — 35,05 млрд, на 2024 — 35,43 млрд.

Путем многомиллиардных финансовых вливаний власти намерены увеличить плановый охват аудитории телеканала RT с 800 млн до 900 млн зрителей в год. При этом объемы вещания «России сегодня» на иностранную аудиторию должны вырасти со 110 до 114 часов в сутки, а цитируемость «России сегодня» должна увеличиться с 2,8 млн до 3 млн единиц.

Кроме того, госпрограмма предполагает увеличение охвата аудитории учрежденной правительством РФ «Российской газеты» с 118,2 млн до 120,5 млн читателей.

Наряду с этими планами программа предполагает увеличение объема теле- и радиовещания каналов ВГТРК. От телеканала «Общественное телевидение России» власти ожидают увеличения доли собственного контента.

При этом в документе не указано, как именно выделенные правительством миллиарды будут распределяться между конкретными СМИ.