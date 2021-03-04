Кабмин потратит 211 млрд руб. на увеличение охвата аудитории госсми

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство РФ в ближайшие четыре года намерено потратить более 211 млрд рублей на увеличение охвата аудитории телеканала RT, а также на повышение цитируемости агентства «Россия сегодня» и усиление влиятельности других госсми. Раньше траты государства на эту программу составляли 177,1 млрд рублей за 4 года, отмечают «Новые Известия».

Изначально на финансирование телевидения и электронных СМИ государство планировало потратить сумму, которая меньше нынешней в полтора раза. В действующей редакции программы на поддержку RT, «Российской газеты» и «России сегодня», куда входят РИА «Новости», Sputnik и другие проекты, на 2021 год было заложено 34,02 млрд, на 2022 — 34,08 млрд, на 2023 — 35,05 млрд, на 2024 — 35,43 млрд.

Путем многомиллиардных финансовых вливаний власти намерены увеличить плановый охват аудитории телеканала RT с 800 млн до 900 млн зрителей в год. При этом объемы вещания «России сегодня» на иностранную аудиторию должны вырасти со 110 до 114 часов в сутки, а цитируемость «России сегодня» должна увеличиться с 2,8 млн до 3 млн единиц.

Кроме того, госпрограмма предполагает увеличение охвата аудитории учрежденной правительством РФ «Российской газеты» с 118,2 млн до 120,5 млн читателей.

Наряду с этими планами программа предполагает увеличение объема теле- и радиовещания каналов ВГТРК. От телеканала «Общественное телевидение России» власти ожидают увеличения доли собственного контента.

При этом в документе не указано, как именно выделенные правительством миллиарды будут распределяться между конкретными СМИ.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 23:40
    Гость: Нужна контрпропаганда

    Ну, вот пусть те, кому она нужна, ее и оплачивают из своего кармана. А не из денег налогоплатеьщиков!

  4. 04.03.2021, 22:30
    Гость: Это правильное решение

    Против России развёрнута информационная - пропагандическая война с явными фальшивками и вбросами ДЕЗЫ.
    Нужна контрпропаганда, чтобы противостоять этому, нужно доносить правду, а также разоблачать распространителей ДЕЗИНФОРМАЦИИ о России.
    --
    Александр из Берлина

  5. 04.03.2021, 22:01
    Гость: Виктор

    Всё правильно, на продвижение своих интересов необходимо тратить деньги. Иначе, будем петь чужие песни.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Видимо-невидимо! К «серой» зоне отнесли почти 28 млн работающих россиян
Антиленинизм - работа на Навального
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
Избранное
Жаропонижающие препараты. Чем сбить температуру?
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову
Битва за Карабах – война нового типа?
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Агорафобия: причины, симптомы, лечение и профилактика
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?