Собянин отменил режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими болезнями

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Этот режим станет рекомендательным. В связи с этим будут разблокированы социальные карты, что позволит этой категории граждан передвигаться по Москве на общественном транспорте бесплатно. 

Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года.

«Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть"»,  - написал столичный мэр в своем блоге.

При этом он призвал эту категорию москвичей осознать риски, связанные с возрастом или заболеванием, быть осторожными и по возможности все же воздерживаться от поездок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2021, 20:45
    Гость: Вирус стой, раз, два.

    Он скоро вирус отменит раньше Ведмедьева, который есть глава комиссии по борьбе с вирусами.

  2. 05.03.2021, 20:40
    Гость: Что москвичи

    уже собянинские холопы? Где в законах написано о "обязательном режиме самоизоляции"?

  3. 05.03.2021, 20:27
    Гость: Москвич

    А Собянин не хочет извиниться перед стариками за то, что заблокировав им карты он на целый год лишил пенсионеров возможности ездить в Поликлиники, на Рынки, к детям.. старики вынуждены были платить грабительские московские тарифы за автобусы, ездить на такси, выделяя приличные деньги из и без того нищенских пенсий?! Московское правительство устроили геноцид пенсионерам. Пусть Собянин уже наконец убирается обратно в Сибирь . Скорее бы его уже сняли!!!

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© KM.RU, Алексей Белкин
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