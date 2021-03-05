Собянин отменил режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими болезнями
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Этот режим станет рекомендательным. В связи с этим будут разблокированы социальные карты, что позволит этой категории граждан передвигаться по Москве на общественном транспорте бесплатно.
Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года.
«Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть"», - написал столичный мэр в своем блоге.
При этом он призвал эту категорию москвичей осознать риски, связанные с возрастом или заболеванием, быть осторожными и по возможности все же воздерживаться от поездок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он скоро вирус отменит раньше Ведмедьева, который есть глава комиссии по борьбе с вирусами.
уже собянинские холопы? Где в законах написано о "обязательном режиме самоизоляции"?
А Собянин не хочет извиниться перед стариками за то, что заблокировав им карты он на целый год лишил пенсионеров возможности ездить в Поликлиники, на Рынки, к детям.. старики вынуждены были платить грабительские московские тарифы за автобусы, ездить на такси, выделяя приличные деньги из и без того нищенских пенсий?! Московское правительство устроили геноцид пенсионерам. Пусть Собянин уже наконец убирается обратно в Сибирь . Скорее бы его уже сняли!!!
бабушки-дедушки
мэрчик