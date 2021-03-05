Собянин отменил режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими болезнями

19:13 5.03.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Этот режим станет рекомендательным. В связи с этим будут разблокированы социальные карты, что позволит этой категории граждан передвигаться по Москве на общественном транспорте бесплатно.

Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года.

«Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть"», - написал столичный мэр в своем блоге.

При этом он призвал эту категорию москвичей осознать риски, связанные с возрастом или заболеванием, быть осторожными и по возможности все же воздерживаться от поездок.