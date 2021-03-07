Накануне 8 марта бойцы Росгвардии выступили с концертами в торговых центрах

В преддверии 8 марта бойцы Росгвардии устроили праздничный флешмоб в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".

Образцово-показательный оркестр ведомства выступил с концертами в торговых центрах. В программе были исполнены разные стили – от классики и джаза до эстрадных композиций. Особые эмоции вызвали номера в исполнении солистов ансамбля, отмечается в репортаже.

Ранее оркестр Росгвардии выступал на нулевом километре и принимал участие в других подобных акциях. Поздравления жительницам страны накануне Международного женского дня по традиции передают не только росгвардейцы, но и представители многих других ведомств и госструктур.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2021, 02:39
    Гость: Немо

    а я думал бойцы отбивали чечетку на ребрах посетителей ну и барабанная дробь дубинками по головам.

  3. 08.03.2021, 00:13
    Гость: Бобёр

    Сначала эти псы бросаются на всех подряд сворой и кусают,
    А на 8-е марта собачий вальс?
    Надеюсь с весенним обострением их ряды снова начнут сокращаться путем само-выпиливания.

  4. 07.03.2021, 22:37
    Гость: Походу,

    командиры Нацгвардии сбрендили окончательно.
    Пора эту "шарагу", жирующую на народные деньги, разгонять к чертям-собачкам.

  5. 07.03.2021, 21:49
    Гость: трек

    Если, образцово-показательный оркестр Росгвардии - это бойцы, то тогда нужно полагать что человечки с дубинками и озверевшими лицами - это хор ансамбля "Наши руки не для скуки!"?

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