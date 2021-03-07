Накануне 8 марта бойцы Росгвардии выступили с концертами в торговых центрах
В преддверии 8 марта бойцы Росгвардии устроили праздничный флешмоб в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".
Образцово-показательный оркестр ведомства выступил с концертами в торговых центрах. В программе были исполнены разные стили – от классики и джаза до эстрадных композиций. Особые эмоции вызвали номера в исполнении солистов ансамбля, отмечается в репортаже.
Ранее оркестр Росгвардии выступал на нулевом километре и принимал участие в других подобных акциях. Поздравления жительницам страны накануне Международного женского дня по традиции передают не только росгвардейцы, но и представители многих других ведомств и госструктур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а я думал бойцы отбивали чечетку на ребрах посетителей ну и барабанная дробь дубинками по головам.
Глава МВД - Колокольцев - не хватает 70 0000 сотрудников. А эти, .. - танцуют
Сначала эти псы бросаются на всех подряд сворой и кусают,
А на 8-е марта собачий вальс?
Надеюсь с весенним обострением их ряды снова начнут сокращаться путем само-выпиливания.
командиры Нацгвардии сбрендили окончательно.
Пора эту "шарагу", жирующую на народные деньги, разгонять к чертям-собачкам.
Если, образцово-показательный оркестр Росгвардии - это бойцы, то тогда нужно полагать что человечки с дубинками и озверевшими лицами - это хор ансамбля "Наши руки не для скуки!"?