Накануне 8 марта бойцы Росгвардии выступили с концертами в торговых центрах

13:32 7.03.2021

В преддверии 8 марта бойцы Росгвардии устроили праздничный флешмоб в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".

Образцово-показательный оркестр ведомства выступил с концертами в торговых центрах. В программе были исполнены разные стили – от классики и джаза до эстрадных композиций. Особые эмоции вызвали номера в исполнении солистов ансамбля, отмечается в репортаже.

Ранее оркестр Росгвардии выступал на нулевом километре и принимал участие в других подобных акциях. Поздравления жительницам страны накануне Международного женского дня по традиции передают не только росгвардейцы, но и представители многих других ведомств и госструктур.