Военкомат Ленобласти предложил женщинам сдать бывших в армию
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил женщин с праздником 8 марта весьма оригинльным образом.
После слов поздравления и пожелания иметь рядом настоящих мужчин - защитников не только Отечества, но и самих женщин, начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов анонсировал "оригинальный подарок".
"Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах", - сказал полковник в видеообращении в Instagram.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что сказать убелённому сединами полковнику-военкому? Допустим что завтра в твой военкомат пригонят толпу человек в 100-150( кого сумеют поймать) откосивших когда-то от срочной службы в армии в возрасте от 20 до 50-ти. Где их будешь размещать,организовывать быт и пр.? Правильно, в какой -нибудь бывшей развалившейся казарме, напоминающей скотобазу. Нужно будет организовать военно-врачебную комиссию, после которой половина окажется негодными к службе. Далее народ надо обмундировать, организовать питание и обучение по имеющимся программам и с наличием преподавателей и офицеров,которые будут всем этим заниматься. Курс молодого бойца (КМБ) месяц. Далее обучение воинской специальности, скажем стрелок,стрелок- гранатомётчик, пулемётчик, за месяц не управиться.По остальным специальностям умолчу. Попутно изучаются уставы, физическая,строевая подготовка, тактико- специальная, специальная и пр.По имеющейся практике проведения таких мероприятий скажу,что всё будет сведено к фикции и формализму.Просто людей отлучат от работы и от семей.Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.Пора прекратить заниматься "долболедизмом"( это когда в армии от нечего делать заставляют лёд долбить), а все усилия направить на благо повышения боеготовности действующей армии.
Наши генералы привыкли готовиться к прошлым войнам, мол когда ударят, то мы ответим, да так, что мало не покажется. Может получиться и так, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Это блеф на подобие: «будем воевать малой кровью и на чужой территории». Характер современных войн предполагает наличие высокой степени профессионализма военнослужащих и воевать будут те, кто сейчас проходит службу в частях постоянной боевой готовности. Вне сомнения кадровый состав ВС РФ должен быть профессиональным. В случае развязывания крупномасштабной войны с массовым применением ОМП некогда будет проводить мобилизационные мероприятия по призыву с гражданки, находящихся в запасе. Сейчас наряду с профессионалами в армии служат и срочники. Срочная служба 1 год это экскурсия в армию, которая ничего не даёт солдату, только галочка в военном билете. Высокой степени профессионализма военнослужащих нельзя достичь за 1 год. Поэтому целесообразно службу по призыву полностью ликвидировать, чтобы не превращать её в профанацию. Та техника и вооружение, которые сегодня находятся в ВС РФ сегодня, требуют высокой степени образованности и навыков по их эксплуатации. Как смогут воевать при таком раскладе запасники, призванные с гражданки, которые служили, скажем, лет 10-15 назад? Никак. «Пушечное мясо», которым во все времена затыкали дыры на Руси сегодня никому не нужно и не потребуется.
Вы в армии служили? А в военкомате тоже из профессиональных ????
Ежели оне не догадаются, что ихние нонешния — это чии-то бывшия, то все рискуют совсем без мужиков остаться.
Его гениальный моск сдать бы в кунсткамеру, всё равно он ему не нужен, зачем чиновнику моск вообще? Тем более военному.