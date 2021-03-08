Военкомат Ленобласти предложил женщинам сдать бывших в армию

Наши генералы привыкли готовиться к прошлым войнам, мол когда ударят, то мы ответим, да так, что мало не покажется. Может получиться и так, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Это блеф на подобие: «будем воевать малой кровью и на чужой территории». Характер современных войн предполагает наличие высокой степени профессионализма военнослужащих и воевать будут те, кто сейчас проходит службу в частях постоянной боевой готовности. Вне сомнения кадровый состав ВС РФ должен быть профессиональным. В случае развязывания крупномасштабной войны с массовым применением ОМП некогда будет проводить мобилизационные мероприятия по призыву с гражданки, находящихся в запасе. Сейчас наряду с профессионалами в армии служат и срочники. Срочная служба 1 год это экскурсия в армию, которая ничего не даёт солдату, только галочка в военном билете. Высокой степени профессионализма военнослужащих нельзя достичь за 1 год. Поэтому целесообразно службу по призыву полностью ликвидировать, чтобы не превращать её в профанацию. Та техника и вооружение, которые сегодня находятся в ВС РФ сегодня, требуют высокой степени образованности и навыков по их эксплуатации. Как смогут воевать при таком раскладе запасники, призванные с гражданки, которые служили, скажем, лет 10-15 назад? Никак. «Пушечное мясо», которым во все времена затыкали дыры на Руси сегодня никому не нужно и не потребуется.