Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

11:24 9.03.2021

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для представителей ряда профессий.

Как пишет РИА Новости, право на досрочную пенсию получили учителя, врачи, летчики, пожарные. Согласно документу, в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место, зарплату, а также перечислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Отмечается, что ранее в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов, медработников в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.

Напомним, что с 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.