Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.
"В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей", - цитирует текст указа ТАСС.
В документе отмечается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.
Правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей.
"При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)", - рассказали в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Россию приходит тишина. Нас меньше 90 млн, причем 10 млн из них это мигранты. Теряя по 1-2 млн в год, РФ не доживет и до середины века.
Потому что 40 млн стариков ничего уже не смогут.
объясните чем один ребенок лучше другого?
Типа если бы Крым был штатовкий, то в расиянии что то изменилось бы?
Правительство и ГД, слабо или ваааще не понимают, что прожиточный минимум, в данное время, " бухенвальдская пайка"! Ну, множте свои проценты, это анологично, помножить на ноль. Слава ЕР!
Чем Крым не угодил, пациент?