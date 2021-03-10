Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. 

"В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей", - цитирует текст указа ТАСС.

В документе отмечается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей.

"При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)", - рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве напомнили, что если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 09:14
    Гость: Бобёр

    В Россию приходит тишина. Нас меньше 90 млн, причем 10 млн из них это мигранты. Теряя по 1-2 млн в год, РФ не доживет и до середины века.
    Потому что 40 млн стариков ничего уже не смогут.

  4. 11.03.2021, 08:52
    Гость: Шило

    Правительство и ГД, слабо или ваааще не понимают, что прожиточный минимум, в данное время, " бухенвальдская пайка"! Ну, множте свои проценты, это анологично, помножить на ноль. Слава ЕР!

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