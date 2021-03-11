Министр культуры Крыма выругалась матом во время онлайн-совещания

16:47 11.03.2021

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской. Во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире, она выругалась матом.

Во время выступления главы Крыма Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили, как обезьяне»,— сказала чиновница.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?» — отреагировал глава региона, поручив вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование по данному инциденту.

Новосельская извинилась перед участниками совещания и объяснила, что у нее «машина отключилась».