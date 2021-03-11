Министр культуры Крыма выругалась матом во время онлайн-совещания
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской. Во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире, она выругалась матом.
Во время выступления главы Крыма Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили, как обезьяне»,— сказала чиновница.
«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?» — отреагировал глава региона, поручив вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование по данному инциденту.
Новосельская извинилась перед участниками совещания и объяснила, что у нее «машина отключилась».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну выразилась дама с использованием правильных слов по теме; что внимание-то заострять? - Это всего лишь рабочий момент.
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И кто там ее пристыдил за это? - Аксенов? - а кто он? - шестерка у бывших бандюков крымских, начинающий молодой бизнесмен-недоучка из военно-политического училища, которое не закончил. Язык-то у него подвешен, не зря в политкомиссары подался поначалу.
Ему ли замечания делать по такому поводу и назначать расследования?
Вы, может быть..
Оскорбила общественную мораль и нравственность..опорочила доверенную ей должность ,унизила в глазах всего человечества государстао,народ,страну разжигая к ней чувство брезгливости и неприязни находясь при исполнении госслужбы за деньги налогоплательщиков .Нарушила статью КоАП .
Ночные сторожа при невидимой руке рынка ,гешефтмахеры имеют свою культуру т.с.общения.
Алло, это прачечная? :)