Министр культуры Крыма выругалась матом во время онлайн-совещания

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры полуострова Арины Новосельской. Во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире, она выругалась матом.

Во время выступления главы Крыма Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили, как обезьяне»,— сказала чиновница.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?» — отреагировал глава региона, поручив вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование по данному инциденту.

Новосельская извинилась перед участниками совещания и объяснила, что у нее «машина отключилась».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 20:32
    Гость: Товарищ Сухов

    Ну выразилась дама с использованием правильных слов по теме; что внимание-то заострять? - Это всего лишь рабочий момент.
    *
    И кто там ее пристыдил за это? - Аксенов? - а кто он? - шестерка у бывших бандюков крымских, начинающий молодой бизнесмен-недоучка из военно-политического училища, которое не закончил. Язык-то у него подвешен, не зря в политкомиссары подался поначалу.
    Ему ли замечания делать по такому поводу и назначать расследования?

  3. 11.03.2021, 20:14
    Гость: тд

    Оскорбила общественную мораль и нравственность..опорочила доверенную ей должность ,унизила в глазах всего человечества государстао,народ,страну разжигая к ней чувство брезгливости и неприязни находясь при исполнении госслужбы за деньги налогоплательщиков .Нарушила статью КоАП .

  4. 11.03.2021, 20:07
    Гость: тд

    Ночные сторожа при невидимой руке рынка ,гешефтмахеры имеют свою культуру т.с.общения.

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