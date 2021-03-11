В центре Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

© KM.RU, Кирилл Зыков

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен силовиками сегодня в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, боевики оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, когда те проверяли данные о подготовке террористических преступлений. После этого в 10:15 начальник управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Дагестан принял решение о введении режима КТО.

Силовики получили сведения, что один из сторонников международной террористической организации готовит преступление. Мужчину нашли в частном доме. Ему предложили сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ мужчина открыл огонь по силовикам, сообщили в информационном центре НАК.

Введение режима КТО дает властям право применять ряд особых мер. В частности: проверка документов у граждан, отгон машин и удаление людей с отдельных территорий, перекрытие улиц, введение контроля телефонных переговоров и временное отселение жителей в безопасные районы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 15:22
    Гость: кактотак

    не так. ордена вручили за то, что отчитались о ликвидации. в Крыму вон уже около 100 террористов посадили, хотя о том, что они террористы сами не знали...

  3. 11.03.2021, 12:14
    Гость: Генацвалли

    Шо?!Опять?...Не могёт такова быть!В телевизоре сказали шо все ликвидированы ещё лет 15 тому.Обманули?)

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Из-за маски убить готовы»: полиция объяснила произвол с задержанием нарушителя
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
Что может привести к новой войне и попытке украинского «реванша» в Донбассе: некоторые факторы
Западные санкции: продолжается игра вдолгую
© KM.RU, Алексей Белкин
В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс
Избранное
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Зачем нужна резиновая краска
Почему СССР пугает либералов?
О лимузинах
Марианские Лазни
Кинопремьера «Стрельцов»: сказка о советском футболисте со сломанной судьбой
Деньги всем и ни за что: спасет ли безусловный базовый доход человечество?
Увеличится ли ваш вес после отказа от курения
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе