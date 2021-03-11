В центре Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

11:27 11.03.2021

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен силовиками сегодня в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, боевики оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, когда те проверяли данные о подготовке террористических преступлений. После этого в 10:15 начальник управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Дагестан принял решение о введении режима КТО.

Силовики получили сведения, что один из сторонников международной террористической организации готовит преступление. Мужчину нашли в частном доме. Ему предложили сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ мужчина открыл огонь по силовикам, сообщили в информационном центре НАК.

Введение режима КТО дает властям право применять ряд особых мер. В частности: проверка документов у граждан, отгон машин и удаление людей с отдельных территорий, перекрытие улиц, введение контроля телефонных переговоров и временное отселение жителей в безопасные районы.