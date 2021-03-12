Машина с мигалкой Ирины Яровой остановилась на пешеходном переходе
Машина с мигалкой вице-спикера Госдумы, депутата от «Единой России» Ирины Яровой остановилась на пешеходном переходе в самом центре Москвы. Судя по кадрам видео из канала «Москва сейчас», водитель Яровой остановился на пешеходном переходе на перекрестке улицы Остоженка и Соймоновского проезда. Водитель открыл Яровой дверь, вице-спикер парламенты вышла из машины, направившись в сторону Остоженки.
Как долго машина Яровой стояла на пешеходном переходе, неизвестно.
Согласно указу президента в редакции от 14 февраля 2020 года, в распоряжении Государственной думы есть 13 автомобилей с мигалками. В аппарате нижней палаты парламента ранее сообщали, что «по должности „мигалки“ будут положены всем вице-спикерам, руководителям фракций, главе аппарата» и самому спикеру Думы.
Согласно пункту 12.4 ПДД остановка «на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними» запрещается. Однако согласно пункту 3.1 ПДД «водители транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание» могут отступать о разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 [ПДД].
Выполняла ли Ирина Яровая «неотложное служебное задание», неизвестно, пишет Znak.com.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пора незалежный цирк закрывать!
Прислуга служит не народу, не стране, не закону, а своему хозяину, а хозяин у прислуги вор и жулик. Он сам плюёт на всё и всех и своей прислуге разрешает.
чё вы решили шо ентот чел есть Яровая? Он так поднял/а воротник шо не понятно мужик или баба....
Что поделать.
Господа же, они пишут эти законы, но это не значит, что это их обязывает их соблюдать. Когда господа пишут законы для холопов, обычно они сами наказывают холопов за их нарушение, но я не помню, что бы холопы Барина наказать смогли хоть раз.
Это ли новость ? Такое и в обычной жизни сколько угодно и без мигалок. Чуть хрусты зашелестели в кармане и на всех уже кладут с прибором. Особенно понаехавшие. Что бы москвич коренной перегородил дорогу пешеходам ? Да не в жисть. Инструктор по вождениию за такие дела из машины высаживал. Человек главнее четырехколесной таратайки плохо пахнущей бензином, говорил он. А этим не хватает воспитания и культуры, что Яровой, что водителю. Не культурные люди. Это уже не лечится ни какими мигалками. На доску позора их и в интернет на обозрение как не культурных.