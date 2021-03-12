Машина с мигалкой Ирины Яровой остановилась на пешеходном переходе

21:53 12.03.2021

Машина с мигалкой вице-спикера Госдумы, депутата от «Единой России» Ирины Яровой остановилась на пешеходном переходе в самом центре Москвы. Судя по кадрам видео из канала «Москва сейчас», водитель Яровой остановился на пешеходном переходе на перекрестке улицы Остоженка и Соймоновского проезда. Водитель открыл Яровой дверь, вице-спикер парламенты вышла из машины, направившись в сторону Остоженки.

Как долго машина Яровой стояла на пешеходном переходе, неизвестно.

Согласно указу президента в редакции от 14 февраля 2020 года, в распоряжении Государственной думы есть 13 автомобилей с мигалками. В аппарате нижней палаты парламента ранее сообщали, что «по должности „мигалки“ будут положены всем вице-спикерам, руководителям фракций, главе аппарата» и самому спикеру Думы.

Согласно пункту 12.4 ПДД остановка «на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними» запрещается. Однако согласно пункту 3.1 ПДД «водители транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание» могут отступать о разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 [ПДД].

Выполняла ли Ирина Яровая «неотложное служебное задание», неизвестно, пишет Znak.com.