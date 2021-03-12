Минтруд предложил ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям
Минтруд предлагает скорректировать программу поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на 2021 год. Ведомство хочет ограничить выплаты «подозрительно бедным семьям», то есть тем, у кого формально низкие доходы и при этом «существенное семейное имущество».
Согласно инициативе министерства,на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека, пишет «Коммерсант».
При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 «квадратов» на человека, дачей, гаражом, одной машиной, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тысяч рублей. Для инвалидов и получателей социальной поддержки действуют оговорки.
Право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов Минтруд считает нужным сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Среди уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да пусть этот Мин отменит к чёртовой бабушке ВСЕ пособия "подозрительно бедным" российским семьям. Пусть подавятся все "подозрительно богатые" на бюджетные деньги. Им ещё мость вдоль реки Лены строить и лунную затею пилить. Давно понятно, что эти Мины - структуры внешнего управления территорией, где была Россия.
а вы еще не поняли что они там делают? вроде уже не одно десятилетие только проблемы людям создают.
Свои деньги
Вертолнтные деньги... давай. Давай. Пой-ждем рост инфляции в твоей америге
Президент США Джо Байден подписал закон о помощи экономике во время пандемии почти на 2 триллиона долларов. Рекордные единоразовые выплаты в размере 1400 долларов некоторые американцы получат уже на этих выходных.