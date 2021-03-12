Минтруд предложил ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Минтруд предлагает скорректировать программу поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на 2021 год. Ведомство хочет ограничить выплаты «подозрительно бедным семьям», то есть тем, у кого формально низкие доходы и при этом «существенное семейное имущество».

Согласно инициативе министерства,на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека, пишет «Коммерсант».

При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 «квадратов» на человека, дачей, гаражом, одной машиной, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тысяч рублей. Для инвалидов и получателей социальной поддержки действуют оговорки.

Право получения выплат на детей от трех до семи лет при отсутствии официальных доходов Минтруд считает нужным сохранить, в частности, для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Среди уважительных причин для отсутствия формальных доходов также указаны срочная служба, официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2021, 12:51
    Гость: Добрый селянин

    Да пусть этот Мин отменит к чёртовой бабушке ВСЕ пособия "подозрительно бедным" российским семьям. Пусть подавятся все "подозрительно богатые" на бюджетные деньги. Им ещё мость вдоль реки Лены строить и лунную затею пилить. Давно понятно, что эти Мины - структуры внешнего управления территорией, где была Россия.

  2. 12.03.2021, 12:39
    Гость: ха ха

    а вы еще не поняли что они там делают? вроде уже не одно десятилетие только проблемы людям создают.

  5. 12.03.2021, 12:33
    Гость: Тем временем, в загнивающей Америке

    Президент США Джо Байден подписал закон о помощи экономике во время пандемии почти на 2 триллиона долларов. Рекордные единоразовые выплаты в размере 1400 долларов некоторые американцы получат уже на этих выходных.

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