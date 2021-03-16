Стартовал общественный проект «Русский доброволец»

11 марта  в Москве была создана и провела своё первое заседание инициативная группа нового общественного проекта «Русский доброволец»

Поводом для её создания стал проведённый недавно вечер памяти русских добровольцев, героически сражавшихся 12 апреля 1993 года в Боснии на высоте Заглавак. Организатор вечера – Общероссийское общественное движение «Народный Собор» при поддержке Союза писателей России. Тогда было предложено выйти с общественной инициативой об увековечивании на государственном уровне памяти защитников Русского мира, а также об установлении в России празднования «Дня добровольца».

Участники мероприятия – представители ряда общественных организаций – подняли вопрос о роли в истории России русского добровольчества, берущего своё начало как минимум в 20-х годах XIX века, когда русские добровольцы приняли участие в антитурецком восстании в Греции в 1821 году. Таким образом, нынешний 2021 год – это год 200-летия русского добровольчества как общественного явления, породившего множество героев, отправлявшихся воевать и умирать «за други своя» – в том числе и вдали от России.

Русские добровольцы – это и герои, защищавшие братские народы Греции, Сербии и Болгарии в 19 веке, и многие участники Первой мировой войны. Добровольцами были также многие наши люди, воевавшие с фашизмом в Испании в 30-ые годы ХХ века, и миллионы героев, добровольно отправившихся на фронты Великой Отечественной. Это и добровольцы – участники Югославских войн 90-х, а также событий в Новороссии… Причём, кем бы они ни были по национальности, за рубежом во все времена эти люди считались именно Русскими Добровольцами.

Таким образом, новый праздник «День русского добровольца» еще и органично свяжет все периоды нашей истории: дореволюционный, советский и современный.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 21:22
    Гость: Заметьте,

    именно "русский".
    Не татарский, не чеченский, не тувинский, не калмыкский, а РУССКИЙ.
    У которого даже своей республики нет, в отличие от вышеперечисленных.

  3. 16.03.2021, 20:24
    Гость: кадет

    До сегодняшнего дня власть демонстративно и публично говорила на всю страну только про рускких экстремистов и фашистов. Что изменилось? Клюнул жаренный петух? Власть под космополитами зашаталась? Скоро будут на всю страну кричать и вопить, русские спасите наши шкуры.

  5. 16.03.2021, 20:17
    Гость: славянин - работает идеология оболванивания народа

    Антирусское лобби космополитов и крипто-троцкистов во власти опять пытается манипулировать, запутывать людей и придумывать броские названия. До сегодняшнего дня они ровным счетом действовали наоборот и была тайная охота на всевозможные русские движения и партии по всей стране, которые были просто под прямым запретом.
    \\\\\\\\\\
    Все например помнят наши протестные "русские пробежки", когда простого русского человека организовавшего их в Петербурге арестовали как экстремиста. Все помнят как травили и злостно преследовали русских националистов, единственных защитников на сегодня национальных интересов русского народа, на которых власть вешала лживые ярлыки фашистов и экстремистов.
    \\\\\\\\\
    Сколько наших простых русских молодых людей сегодня сидят в тюрьмах по всей стране, при чем по длительным срокам. Напомню также как нашим русским движениям власть запрещала обьединяться и не регистрировала партии с русскими названиями, как не допускали до выборов. Все помним. Вот и сейчас используют русский вопрос, чтобы попытаться удержаться у власти.

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