Стартовал общественный проект «Русский доброволец»

17:33 16.03.2021

11 марта в Москве была создана и провела своё первое заседание инициативная группа нового общественного проекта «Русский доброволец»

Поводом для её создания стал проведённый недавно вечер памяти русских добровольцев, героически сражавшихся 12 апреля 1993 года в Боснии на высоте Заглавак. Организатор вечера – Общероссийское общественное движение «Народный Собор» при поддержке Союза писателей России. Тогда было предложено выйти с общественной инициативой об увековечивании на государственном уровне памяти защитников Русского мира, а также об установлении в России празднования «Дня добровольца».

Участники мероприятия – представители ряда общественных организаций – подняли вопрос о роли в истории России русского добровольчества, берущего своё начало как минимум в 20-х годах XIX века, когда русские добровольцы приняли участие в антитурецком восстании в Греции в 1821 году. Таким образом, нынешний 2021 год – это год 200-летия русского добровольчества как общественного явления, породившего множество героев, отправлявшихся воевать и умирать «за други своя» – в том числе и вдали от России.

Русские добровольцы – это и герои, защищавшие братские народы Греции, Сербии и Болгарии в 19 веке, и многие участники Первой мировой войны. Добровольцами были также многие наши люди, воевавшие с фашизмом в Испании в 30-ые годы ХХ века, и миллионы героев, добровольно отправившихся на фронты Великой Отечественной. Это и добровольцы – участники Югославских войн 90-х, а также событий в Новороссии… Причём, кем бы они ни были по национальности, за рубежом во все времена эти люди считались именно Русскими Добровольцами.

Таким образом, новый праздник «День русского добровольца» еще и органично свяжет все периоды нашей истории: дореволюционный, советский и современный.