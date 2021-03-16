В бундестаге назвали условие для признания Крыма частью РФ

Страны Запада признают Крым часть Российской Федерации только после того, как произойдет естественная смена политических элит в этих странах. Такое мнение в интервью РИА Новостям высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

По словам Гердта, сегодняшнее признание Крыма российским невозможно, так как в таком случае им придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. 

Политик подчеркнул, что крымский референдум проводился в полном соответствии с международным правом, потому считать Крым аннексированной и оккупированной территорией - чистой воды "политическая спекуляция".

"При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов "за", сколько "против", то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат", — отметил Гердт.

Депутат бундестага добавил, что власти Украины сделали все, чтобы полностью оттолкнуть жителей полуострова от себя и обратного пути для Крыма "нет и не будет".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 12:08
    Гость: биография

    В 1984 году успешно окончил Институт сельского хозяйства в Казахской ССР и получил диплом аграрного инженера. В 1984—1985 служил в рядах Советской Армии. В 1989—1991 годах был 1-м секретарём ВЛКСМ в Казахстане. В 1991—1993 годах работал председателем колхоза в Казахстане.

  3. 16.03.2021, 11:53
    Гость: Вячеслав.

    Какое отношение имеет бундестаг к территории России-? Да никакого. Не надо слушать невесть кого и невесть зачем.

  5. 16.03.2021, 11:22
    Гость: из киева

    Этот парень уже видит себя во главе наблюдательного совета какой-нибудь российской нефтяной компании - тут и не такое скажешь.

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