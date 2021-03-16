В бундестаге назвали условие для признания Крыма частью РФ

07:55 16.03.2021

Страны Запада признают Крым часть Российской Федерации только после того, как произойдет естественная смена политических элит в этих странах. Такое мнение в интервью РИА Новостям высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

По словам Гердта, сегодняшнее признание Крыма российским невозможно, так как в таком случае им придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины.

Политик подчеркнул, что крымский референдум проводился в полном соответствии с международным правом, потому считать Крым аннексированной и оккупированной территорией - чистой воды "политическая спекуляция".

"При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов "за", сколько "против", то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат", — отметил Гердт.

Депутат бундестага добавил, что власти Украины сделали все, чтобы полностью оттолкнуть жителей полуострова от себя и обратного пути для Крыма "нет и не будет".