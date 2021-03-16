Британия пообещала противостоять «спектру угроз» из России
Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
Одно из главных решений властей — план нарастить ядерный потенциал на 40%. Речь идет о намерении довести число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260, что необходимо «с учетом изменений среды безопасности и существования большего спектра технологических и доктринальных угроз».
В то же время самым важным партнером Великобритании называются США. Также в приводимом документе упомянуты планы по сотрудничеству с Китаем в торговле и инвестициях.
Доктрину ранее 16 марта прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что мнение глав некоторых западных государств о том, что Москва представляет угрозу, вызывает озабоченность и сожаление.
Комментарии читателей Оставить комментарий
... лет через 55 точно потемнеет остров и назовем его Зинзабар. БОриса пригласим к нам жить будет в мосфильме сниматся в сериале Руские сказки Иванушкой-дурачком ,гримироваца ему даже и не надо. И остануца белым на острове один король, датский принц Отела , и Дездемоня.
решили денонсировать Харьковские соглашения. Теперь запретят стоянку Российского флота в Крыму. И вернут весь российский газ с 2010 года. Каждому некролику будет выделена квота на отпукивание газа обратно на ближайший год.
то все может пройти и без озабоченности.
Представляю уровень визга на английском островке, если бы кто-нибудь из официальных лиц России вдруг назначил островок главным в очереди на подзатыльник. Английские джентльмены обделавшись.
Чем может троцкистская эрефия угрожать Британии? Для этого нужен Сталин!