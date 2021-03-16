Британия пообещала противостоять «спектру угроз» из России

17:26 16.03.2021

Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

Одно из главных решений властей — план нарастить ядерный потенциал на 40%. Речь идет о намерении довести число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260, что необходимо «с учетом изменений среды безопасности и существования большего спектра технологических и доктринальных угроз».

В то же время самым важным партнером Великобритании называются США. Также в приводимом документе упомянуты планы по сотрудничеству с Китаем в торговле и инвестициях.

Доктрину ранее 16 марта прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что мнение глав некоторых западных государств о том, что Москва представляет угрозу, вызывает озабоченность и сожаление.